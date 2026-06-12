Opozice svolala mimořádnou schůzi Poslanecké sněmovny právě k tomuto tématu. Mnozí občané si však při pohledu na tuto politickou reprízu mohou položit jednoduchou otázku: opravdu nemá česká politika v roce 2026 nic naléhavějšího na práci?
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Celá záležitost totiž působí dojmem nekonečného šestákového seriálu, jehož scénář se již léta prakticky nemění. Stejná obvinění, stejné argumenty, stejné tiskové konference a stejné televizní debaty. Kdyby člověk neznal datum v kalendáři, snadno by nabyl dojmu, že sleduje záznam z roku 2018.
Ve skutečnosti se však dnešní spor netýká pouze právních otázek kolem střetu zájmů. Dotýká se také něčeho hlubšího, vztahu části české politické reprezentace k výsledkům demokratických voleb. Andrej Babiš je bezpochyby jednou z nejkontroverznějších osobností české politiky. Současně je ale také politikem, který opakovaně získává silný mandát od statisíců voličů.
Respektujme výsledky voleb
V demokracii přitom platí jednoduché pravidlo: s výsledkem voleb nemusíme souhlasit, ale měli bychom jej respektovat. Pokud někdo získává podporu občanů opakovaně, je možná namístě pokusit se pochopit důvody této podpory. Nikoli automaticky předpokládat, že voliči byli oklamáni nebo zmanipulováni.
Na celé debatě je zajímavý ještě jeden moment. Často se totiž zdá, že skutečným předmětem kritiky není ani tak samotný střet zájmů, ale skutečnost, že Andrej Babiš přišel do politiky jako člověk, který předtím vybudoval rozsáhlé podnikání.
Jako právník a zastánce tržní ekonomiky považuji za zvláštní, že právě podnikatelský úspěch bývá v českém veřejném prostoru někdy vnímán téměř jako přitěžující okolnost. Jako by bylo podezřelé vytvořit prosperující firmu. Jako by zaměstnávání tisíců lidí představovalo morální problém.
Přitom právě soukromé podnikání je jedním z pilířů moderní společnosti. Firmy vytvářejí pracovní místa, odvádějí daně a produkují hodnoty, ze kterých následně financujeme školy, nemocnice i sociální systém. Bez úspěšných podnikatelů by nebylo ani úspěšného státu.
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Jistě, to samozřejmě neznamená, že by politici měli stát mimo kontrolu nebo že by se otázky střetu zájmů neměly řešit. Naopak. Právní stát musí platit pro každého bez rozdílu. Pokud existuje podezření na porušení zákona, mají rozhodovat příslušné instituce a soudy.
Úspěšný podnikatel není darebák
Politická debata by však neměla sklouzávat k tomu, že z podnikatelského úspěchu sama o sobě činí důkaz viny. Takový přístup není projevem obrany demokracie. Je spíše projevem nedůvěry k principům svobodné společnosti.
Mimořádná schůze svolaná opozicí tak možná vypovídá méně o Andreji Babišovi a více o stavu české politické debaty. Země dnes čelí otázkám ekonomické konkurenceschopnosti, dostupnosti bydlení, stárnutí populace či bezpečnosti. Právě těmto tématům by měla být věnována mimořádná pozornost.
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Pokud se však česká politika opět na celé hodiny uzavře do kolovrátkového sporu o Andreje Babiše, bude to spíše důkaz, že některé opoziční politické síly stále bojují minulou válku. Zatímco občané očekávají odpovědi na problémy budoucnosti.
Že Babiše věčně řeší jurodiví Piráti a Pirátky, to se snad ještě dá pochopit, ale že jim u toho svítí konzervativní ODS a lidovci (bývalí Babišovi koaliční spojenci), to je již mimo moje chápání. Nicméně to je již námět na další komentář.