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Babišův strýc gestapák jako munice pro média. Také proto se do politiky nikomu nechce

Martin Zvěřina
Komentář   9:00
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Premiér Andrej Babiš na konferenci Prague Security Dialogue 2026 (/5. listopadu...

Premiér Andrej Babiš na konferenci Prague Security Dialogue 2026 (/5. listopadu 2026) | foto: ČTK

Premiér Andrej Babiš na konferenci Prague Security Dialogue 2026 (/5. listopadu...
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Senzacechtivou zprávu o tom, že strýc Andreje Babiše sloužil v jednotkách SS a pracoval pro gestapo, přinesly jako první Seznam Zprávy. Zjištění, že švagr otce premiéra České republiky byl na Slovensku a v protektorátu takto angažován, je pro tuzemské novinářské hrdiny krásnou příležitostí napsat věty jako: „mají to v rodině“ nebo „rodina ministerského předsedy se zapletla i s nacismem“.

Tíž strážcové demokracie si asi nepamatují či nechtějí pamatovat na kauzu, v níž bylo ministru zahraničí Karlu Schwarzenbergovi a kandidátovi na prezidenta v roce 2013 předhazováno, že otec jeho manželky byl „aktivní nacista“. To byl též nesporný historický fakt, který byl ovšem ve vztahu ke Karlu Schwarzenbergovi absolutně irelevantní. Lze říci, že Schwarzenberg i Babiš mají ke gestapu i nacismu asi stejně silné „rodinné vazby“.

Vadí vám, že strýc Andreje Babiše pracoval pro gestapo?

celkem hlasů: 115

Za tezi, že za své předky nikdo nemůžeme, se v teoretické rovině postaví většina z nás. Že komunisti, kvůli „špatnému“ třídnímu původu, svévolně a bezdůvodně šikanovali desetitisíce občanů, většina z nás též připustí. Ale pokud jde o Babiše, vypíná se půlce národa mozek a ze strážců demokracie se stávají nenávistní kádrováci.

Politický škraloup? Stačí hledat

Jenže tenhle konstrukt rodinné viny má v naší drahé vlasti ohromnou spoustu negativních souvislostí. Uplynulé století včetně divokých časů po druhé světové válce způsobilo to, že v každé druhé rodině se objeví nějaký politický škraloup. Jen ho začít hledat.

V rodinách mnoha Slováků jsou předkové, kteří se zapletli s válečným slovenským státem, mnozí, zejména ve Slezsku, mají dědečka, který se vrátil z války až v padesátých létech, protože skončil jako příslušník wehrmachtu v sovětském zajateckém táboře. V nejedné české rodině najdete předky komunisty, zuřivé aktivisty kolektivizace na venkově, či majetkuchtivé národní správce let poválečných.

Kdybychom se podívali třeba na dnešní ctihodné advokátské a soudcovské rody, našli bychom mezi jejich předky jak zuřivé arizátory, tak komunistické normalizátory. Koneckonců idol dnešních strážců morálních výšin Petr Pithart je z rodiny komunistického prominenta padesátých let a spolužáci se ho ve škole báli.

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Tím není řečeno, že platí jakési „co jsme si, to jsme si“, či že jsme v tom namočení všichni. V žádném případě. Zkoumejme minulost, ale nikoli účelově. Předhazovat někomu minulost jeho příbuzných je nejen účelové, ale též mimořádně hloupé.

Mimochodem, je to jeden z důvodů, proč se do politiky nehrnou úspěšní lidé. Nechtějí se nechat vláčet bahnem ze zástupných důvodů. Proč opouštět místo v prosperující firmě a klidný život a kandidovat do městského zastupitelstva, když třeba víte, že vám předhodí vaší nebohou pratetu, která byla zuřivou komunistickou ředitelkou místního divadla v padesátých letech? Navíc, ne vaše vlastní činy, ale vlastně kdokoli z rozvětvené rodiny se mohou stát klackem, kterým vás může tlouct každý, komu se zachce.

Andreji Babišovi vyčítejme, co dělá či udělal, případně nedělá, ale hanět jej přes příbuzné připomíná Haškovo: To je syn toho probodnutýho, to bude asi také pěknej lump.

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