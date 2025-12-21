Babiš udělal v Bruselu správně. Není čím ručit, když sami nemáme

Když pomineme naprosto nesmyslné výplody opozičníků Fialy, Rakušana, Jurečky, Vondry či Zdechovského, zbydou fakta. Zbyněk Stanjura navrhnul státní rozpočet pro rok 2026 s příšerným schodkem 286 miliard. Přesahuje o 49 miliard zákon o rozpočtové odpovědnosti (do schodku si nezapočítali výdaje na obranu/zbrojení, které ovšem pofiderně dali třeba i na ministerstvo dopravy a Dukovany).
Následně se zjistilo, že jen na dopravní stavby v rozpočtu není 37 miliard, další v součtu desítky miliard chybí v jiných resortech. Rozpočet má být předložen reálný, transparentní a úplný, což minulá vláda neučinila.
Rok 2026 začne Česká republika v rozpočtovém provizoriu. Kupecké počty říkají následující. Každý měsíc to znamená jednu dvanáctinu letošních výdajů, tedy podíl z rozpočtu se schodkem 241 miliard. I pokud by se jelo podle návrhu bývalé vlády, chyběla by dvanáctina rozdílu, tedy dvanáctina 45 miliard.
Mezitím se snaží nová vláda, v čele snahy je ministryně financí Alena Schillerová, sestavit rozpočet vlastní, transparentní a úplný. Může tak činit až od chvíle jmenování, tedy půlky prosince 2025, protože pro detailní rozpočet jsou potřeba aparáty ministerstev, které předtím k dispozici nebyly. Jestliže tedy nová vláda předem měla priority, jak přerozdělit zdroje, technicky se dají naplnit až teď.
Proč neřeknou, kde na to vzít?
Fialova vláda zadlužila české občany o rekordních 1200 miliard korun. Více než řada vlád předtím dohromady. Peníze na služby státu, které si občané platí daněmi, nejsou, kam se člověk podívá, a ještě řádí všudypřítomná drahota.
Když tedy zástupci bývalé vlády kritizují, tak tím říkají co? Proč neřeknou: „My bychom do Bruselu jeli a v klidu byli pro zabavení ruských aktiv se všemi riziky, a ještě nás zadlužili 90 miliardami, kdyby je Ruská federace chtěla zpátky.“ Případně proč neřeknou: „EU se zadluží pro Ukrajinu a my jsme v pohodě s tím, že čeští občané budou za půjčku ručit.“
A proč neřeknou, kde by na takové závazky vzali? Není to proto, že je jednodušší nadávat do srabů, kšeftařů s Putinem, protože jinak by museli vypočíst, kde vzít peníze a proč je to správné?
Kdyby Fiala a spol. nevybrakovali pokladnu, kdyby to nebylo o Dozimetrech, bitcoinech a kampeličkách, kdyby i přes zvýšené daně peníze nechyběly, tak prosím. Ale takhle? To je špatné myslet na peněženky doma s tím, že kde nic není, tam holt nikdo nebere?
Summit EU nebyl jen o Ukrajině, ale také o jiných tématech. Migrační pakt – schůzka s podobně smýšlejícími státy. Víceletý rozpočet EU. Přistoupení zemí jihovýchodní Evropy neboli západního Balkánu. Těm se vstup slibuje od roku 2003, kdy proběhl summit v Soluni. Předseda české vlády podpořil. Opozice podporuje, nebo nepodporuje? Nebo neřeší?
Morální majáctví
Andrej Babiš slíbil, že peníze musí jít v první řadě pro Českou republiku. Ruská aktiva nechtěli použít ani Belgičané, Italové, Bulhaři či Malťané. Proč zase slyšíme jen o Maďarsku a Slovensku? Nebylo toho už dost? Stěží můžeme dát, co sami nemáme, Andrej Babiš tedy udělal správnou věc. Reakce opozice jen ukazuje, že když to nejde fakticky rozporovat, protože by museli říci, že by klidně české občany dále zadlužili a kde by na to vzali, tak alespoň zase otravují samozvaným morálním majáctvím.
Co se týká naší důvěryhodnosti, přístup nepřikyvovat ve všem EU a zájmy české na prvním místě měla i ODS. Vypadá to, že se rozplynul jako kostka cukru, kterou použila Topolánkova a Vondrova ODS při našem prvním předsevzetí na znamení, že my se v EU nerozpustíme.