Velké haló okolo malé „klasické“ hospody v pražských Dejvicích. A Pospíšil u plínek

Nedávno se až do celostátních médií dostala informace, že má restaurace ve stávající podobě skončit. Kupříkladu i Blesk psal o „legendárním podniku“ v budově bývalého dejvického nádraží, jehož vlastník – státní firma Správy železnic – se nedohodl s provozovatelem hospody na prodloužení smlouvy. Namísto toho Správa železnic vypsala soutěž, kterou vyhrála jiná firma, jež nabídla vyšší nájem.

Okamžitě se strhl poprask, že Praha přijde o „klasickou“ hospodu s hudebními koncerty a obrovským geniem loci, zatímco nový provozovatel z ní podle vizualizací udělá sterilní podnik. Přestože jde víceméně o banalitu, protože hospody zkrátka vznikají a někdy končí, bylo kolem toho takové haló, že si věci všiml i místopředseda hnutí ANO a budoucí jednička pražské kandidátky do Sněmovny Karel Havlíček. Se všemi aktéry se sešel a pak mohl hrdě oznámit, že se blíží kompromis, podle kterého by původní provozovatel „hospůdky, která tam funguje 35 let“, mohl zůstat.

Opět se kolem toho strhl povyk a malou „zaplivanou knajpou“ v pražských Dejvicích se zabývají i celostátní televize. Pokud to dopadne a Havlíček bude chtít přikládat pod kotel, může začít mávat fotografií a výše citovaným popiskem ze sociální sítě Petra Fialy z roku 2016. Jak zní známá hláška z filmu Pelíšky: „Teda, to muselo dát příšernou práci. Přitom taková blbost, co?“

Bývalý předseda TOP 09 a donedávna europoslanec Jiří Pospíšil míří do Sněmovny. Měl by být druhým nominantem topky hned po Markétě Pekarové Adamové, tedy nejspíš čtyřkou kandidátky SPOLU v Praze. Ještě předtím ovšem Pospíšila s největší pravděpodobností čeká mateřská dovolená.

„Jeho soukromý život je po celou politickou kariéru zahalen otazníky, nikdy se k němu nechtěl vyjadřovat a nikdo ani za celou dobu nestál po jeho boku. Jako blesk z čistého nebe proto přichází zpráva, že se vlivný pražský politik Jiří Pospíšil (49) stane tatínkem,“ napsal Expres, o matce ale nikde nepadlo ani slovo. Podle informací webu se mu narodí dcera. „Ta dostane jméno Meda po slavné mecenášce umění Medě Mládkové, ke které měla známá tvář TOP 09 velmi blízko,“ konstatoval Expres, jenž poté citoval nejmenovaný zdroj z pražského magistrátu. „Je vidět, že se těší, ale ještě nemá vymyšlenou mediální strategii, jak takovou zprávu zveřejní,“ řekl zdroj. Tak uvidíme.

Je zjevné, že nejen kvůli nástupu Donalda Trumpa bude budoucnost Green Dealu jedním z hlavních volebních témat. K nejhlasitějším bojovníkům proti zelené dohodě, likvidující nejen autoprůmysl, teď patří občanští demokraté. Premiér Fiala i ministr financí Zbyněk Stanjura rozdávají rozhovory, kterak za Green Deal může hlavně Andrej Babiš a jak že ho budou chtít oni zrušit.

No, a pak mají i v řadách ODS lidi, kteří si při tom klepou na čelo. „Byla to právě vláda Petra Fialy, která balíček Fit for 55, který tato opatření obsahuje, dojednala a schválila. Za svou otočku tak kabinet schytává kritiku,“ napsala například senátorka ODS za Prahu 8 Vladimíra Ludková. „Jsou to dva měsíce, když jsem za svoji nepodporu zákona o úpravě obchodování s emisními povolenkami dostávala ‚vynadáno‘. K obratu pana Stanjury ale říkám, že ‚lepší pozdě než nikdy‘,“ dodala Ludková. Můžeme se tedy spolu s Cimrmany ptát: „Kdo způsobil, že tehdy sami náčelníci vydávali tak zvrácené rozkazy?“