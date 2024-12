Naši komoru rozumbradů si politikou zasvinit nedáme!

Do usínajícího Senátu spadla kometa jménem Jana Mračková Vildumetzová. Pomiňme, že když novou hejtmanku a senátorku ANO deset minut posloucháte, máte nutkavou potřebu zažádat si o lobotomii. Nezvratným faktem ale je, že v říjnu drtivě vyhrála volby krajské i senátní. A právě v Senátu z ní už mají hlavu v pejru. Snaží se totiž vnášet nefalšovanou politickou diskusi do prostředí, kde si drtivá vládní většina senátorů zvykla své vládě odmávat sebevětší zhůvěřilost, poplácat se po zádech, jak zase zachránili demokracii, a pak za zvuku operetních fanfár odkráčet na oběd. Všem, kdo teď Mračkové Vildumetzové vyčítají politikaření a poštěkávání, kdo zdůrazňují, že jsou rada starších a svou horní komoru si rozvracet nedají, se sluší připomenout, že Senát, ač se to nezdá, je součást parlamentu, tedy instituce navýsost politické. Zatímco k nezávaznému rozumbradování slouží třeba Facebook, pirátské Diskusní fórum, server eMimino, vinárna U Pavouka nebo Fokus Václava Moravce.

Premiér Petr Fiala uvítal v Praze svého bavorského kolegu Markuse Södera. Konstatovali, že vztahy mezi oběma zeměmi jsou vynikající a na důkaz toho si zašli spolu na vánoční trhy na Staromák. Není jen jasné, kdo z nich platil za svařák a trdelník, když už teď máme ty platy skoro stejně vysoké.

Na aliančním slibu, že členské státy NATO mají dávat 2 % svého HDP na armádu a obranu, nebylo nikdy nejtěžší peníze v rozpočtu najít, ale opravdu je utratit. Ale radní pro školství na Praze 2 a občasná ministryně obrany Jana Černochová na to zřejmě kápla: vedle letounů F-35, tedy Rolls-Royců mezi stíhačkami, oznámila nákup 11 opancéřovaných služebních aut, v nichž bude jezdit ona a další špičky resortu, celkem za 100 milionů korun. To by v tom byl čert, abychom tímhle tempem příští rok netrhli i Polsko s jeho výdaji na obranu ve výši 4,7 % HDP.

Táta pracujících Josef Středula vyzval ODS, aby vstoupila do odborů. Poté, co premiér vyzval odbory, aby si na zaměstnavatelích vynutily německé platy. Je pravda, že socioekonomicky se dnes už ODS od odborů neliší, ale názory odborů na některé kulturní a světonázorové otázky by na ni asi byly až příliš konzervativní.

Andrej Babiš často a rád ve Sněmovně zmiňuje jistou praktiku ze zákulisí pořadu Reportéři ČT, tedy proslulé mňoukání. Jenže zarputile říká „mňaukání“, čímž trhá kolegům poslancům uši. Jako rodilý Slovák je v právu: Slováci říkají „mňau“ a „mňaukat“, zatímco Češi si své původní „mňaukat“, jež se dodnes udrželo jen v Poohří, Podještědí, na Třeboňsku a na Moravě pak v podobě „mňaučet“, nelogicky posunuli na „mňoukat“. Mělo by se s tím něco dělat: až Babiš vyhraje volby, měl by zakleknout na Ústav pro jazyk český a dát to jednou provždy do pořádku!