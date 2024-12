Fialovo lhaní do vlastní kapsy nás dovede jen tam, kde slunce nesvítí

Vrcholné kádry ODS sdělily, jak vnímají náš život – plný překážek, které ale úspěšně, podle nich pod jejich vedením, překonáváme. Miloš Zeman nám řekl, že vystoupil coby občan, kterému není lhostejné, že země stagnuje a podle něj ministerským palácům šéfují amatéři.

Úsměvná slovní akrobacie

Fiala a Vystrčil zanotovali písničku, že se vlastně máme dobře, jen si to ne zcela uvědomujeme, ale když se podíváme do jiných zemí, jsme na tom vlastně skvěle. Vzhledem k postavení a možnosti ovlivnit náš život hodí se citát předsedy vlády: „Mnoho lidí ve světě trápí násilné konflikty a nejistota, co bude zítra.“ První část je pravda, jsme na tom líp než lidé v zemích, kde se válčí, ať už je to kdekoliv. Hodí se ale srovnávat se s katastrofou válečných konfliktů? Nebo jsme na tom po třech letech vlády Petra Fialy a jeho pětikoalice tak zoufale, že už hůř jsou na tom jen v zemích, kde se válčí?

Druhá část o trápení nejistotou, co bude zítra, je úsměvná slovní akrobacie. My samozřejmě zčásti víme, co bude. Živnostníci si zase připlatí na odvodech, zaměstnanci a firmy dále budou cálovat zvýšené daně a zrušené daňové slevy a odpočty, zdravotnictví zůstane s dlouhými čekacími lhůtami, místa ve školách a školkách nebudou, dálniční síť nebude hotová, ostatní silnice často jako tankodrom, statisíce lidí po výplatě budou brát dávky, přibližně 1,3 milionu lidí si nebude moci dovolit pořádně zatopit. Inflace dále řádí, zdražuje a bude zdražovat už několikrát zdražené – kumulativní inflace za dobu angažmá družiny Fialovy dosáhla zhruba 30 až 35 procent (záleží, jestli použijeme data českých statistiků nebo Eurostatu).

Fialova slova chlubící se důchodovou reformou, což i podle poslance a ekonomického experta ODS Jana Skopečka jsou pouhé parametrické změny, nás také vedou k jistotě. Buď půjdeme do důchodu později za méně peněz, když Fiala a spol. zůstanou u moci nebo uvěříme opozici, která po uchopení se vlády slíbila, že vrátí věk 65 let a původní výpočet výše důchodu. Vláda tvrdila, že se změny netýkají lidí, kteří půjdou do penze bezprostředně, ale to není pravda, protože bezprostředně sníží výměru nových penzí.

Víme také, že původně rozplánovaný růst ekonomiky o 2,7 procenta v rozpočtu na rok 2025 je už i podle ministerstva financí vedeného Zbyňkem Stanjurou pouhá příliš optimistická fata morgána. Přesně to vládě vyčetl exprezident, nyní občan, Miloš Zeman. Víme také, kam nás zatím dovedla za tři roky tato vláda obecně – s politickou situací je podle Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd ČR spokojeno jen 15 procent obyvatel.

Zbytek nespokojenců mohou být stoupenci opozice i voliči této vlády, zklamaní tím, jak jí vládnutí nejde. Sliby předvolební i povolební (například nezvedneme daně a nezměníme věk odchodu do důchodu) nemají hodnotu ani papíru, na něž byly vytištěny.

Miloš Zeman blíž pravdě

Schválně píši pětikoalice. Dnes sice po ostudném rozchodu Petra Fialy a Ivana Bartoše po telefonu panuje jen čtyřkoalice, ale Piráti na vše svítili zbytku stran tři roky stejně, jako ony svítily jim na zpackanou digitalizaci stavebního řízení. Pokus hodit své neúspěchy na Piráty je od ostatních vládních stran stejně důvěryhodný jako pokus Pirátů umýt si nad vším ruce a být teď uvěřitelnou opozicí.

Co se týká dalších jistot, co bude zítra, dělá vláda Petra Fialy dost, aby nás do nějaké války nezatáhla, abychom dále žili v míru? Dělá dost pro svobodu slova, aby každý občan měl pocit, že si může říkat, co má na mysli o politice (s výjimkou předsudečné nenávisti, apod.)? Nebo je něco pravdy na slovech Miloše Zemana, který varoval před plíživým jedem cenzury? A udělala dost vláda Petra Fialy, aby i nadále lidé důvěřovali zcela volbám, když schválila korespondenční volbu? Mnoho událostí a věcí budoucích je práce pro křišťálovou kouli, ale mnohé dění dokážeme vyvodit z uplynulých událostí.

Petr Fiala s originalitou sobě vlastní použil slova Václava Havla a řekl, že je „blbá nálada“. S prosíkem varoval, aby lidé nevěřili „různým prodavačům strachu, kteří tuto náladu schválně šíří“. Řekl to, aby předem onálepkoval případné kritiky, nebo aby se vyvinil ze situace, kdy jeho vládě důvěřuje 23 procent obyvatel, z čehož jen dvě procenta jí „rozhodně důvěřují“? Je to jeho vysvětlení faktu, že dlouhodobě se i v celosvětovém srovnání pohybuje u dna důvěryhodnosti a obliby? Nebo další finesa Nutella týmu?

Pravdu do krásy vysochat nelze, převléci ji do hávu blyštivého nepomůže, protože lidé žijí každodenně obklopeni výsledky Petra Fialy a zbytky jeho družiny. Lidé STAN, KDU-ČSL, TOP 09 s ODS měli a dále mají možnost zlepšovat život v naší zemi. Pomůže lhaní do vlastní kapsy? Cesta neupřímná vede jen tam, kde slunce nesvítí. Je lepší se asi podle Fialy slovy líbivými a řečnickými figurami plácat po rameni, preference u dna a prohrané nedávné troje volby vykládat za vítězství své, a nikoli opozice posílené na všech frontách (ANO, SPD, Stačilo!, Motoristé a Přísaha, vzmáhající se SOCDEM), než přiznat kajícně barvu.

Krásné by bylo žít ve světě, jak nám ho malují Petr Fiala s Milošem Vystrčilem, pravdě blíž však byl spíše Miloš Zeman. Možná by příští proslov Petra Fialy ještě před volbami mohl začínat slovy: „Přiznávám, co jsem zkazil, vím, co jsem zvoral, toto byly mé chyby a napravím je…“ Kdo ale uvěří podruhé slibům ve světle skutečnosti, jak ji žijeme na sklonku roku 2024? Charakteristická je nejen hospodářstvím jedoucím a zvučícím jako stroj bez oleje.