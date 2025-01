„Trochu zvláštní“ show a daňová expertka ODS

Názor si může udělat každý sám, interview je k vidění na internetu. Premiér Fiala kromě jiného zpochybnil průzkum stranických preferencí, stejně tak osobnostní průzkum, podle kterého má nižší důvěru než komunistka Kateřina Konečná. Dále zaútočil na nestrannost televize, v níž má privilegium hodinu vykládat bez politického oponenta, ba i na samotnou moderátorku.

Hlavně ale lidem vzkázal, že mají „přestat plakat“, protože „energie nejdražší nemáme, daně patří k nejnižším v Evropě“. A to hlavně proto, že prý spolu s jeho ministry udělali „řadu opatření, která jsme podnikatelům slíbili a oni po nich volali. To se projevuje na ekonomickém růstu, a ještě lépe to uvidíme v příštím roce.“

K nejpozoruhodnějším pasážím pak patřila ta, kde si Fiala nejprve posteskl, že nemohli splnit všechny sliby, ale vzápětí vysvětlil, že je vlastně všechny splnili. „Udělal jsem jednu chybu a jsem si toho vědom. Když Rusko zaútočilo na Ukrajinu, měl jsem říci, že žádné předvolební sliby neplatí. Že je válka a budeme postupovat tak, abychom tím Českou republiku provedli,“ řekl.

„Program se povede splnit do 93 procent. Toto číslo bylo řečeno s dobrým úmyslem a je to pravdivé. Je to ale vyjádření, které ve společenské atmosféře působí trochu zvláštně,“ přiznal premiér s tím, že se některé věci nepodařily. A povzdechl si, že „teď někdo vezme volební program, strana 18, věta třetí a začne vyčítat, co jsme nesplnili“.

Těžko říci, co je na straně 18 volebního programu koalice SPOLU. Zda třeba to, že slibují nezvyšovat žádné daně, anebo se tam psalo něco o digitalizaci stavebního řízení. Každopádně premiér má pravdu, když říká, že to „působí trochu zvláštně“.

Jak se to má s daněmi, vysvětlila naštěstí – rovněž v CNN Prima News – místopředsedkyně ODS Eva Decroix v diskusi se šéfkou SOCDEM Janou Maláčovou. Působilo to natolik „trochu zvláštně“, že si tu pasáž raději pojďme ocitovat slovo od slova.

Decroix: „Žádnou ekonomiku nikdy nikdo neoživil tím, že zvýší daně. To opravdu…“

Maláčová: „A proč jste to udělali?“

Decroix: „Prozatím to opakujete stále vy.“

Moderátor: „No, ale některé daně jste opravdu zvýšili.“

Decroix: „A které daně jsme zvýšili a jakým způsobem to utlumilo ekonomiku?“

Maláčová: „A konsolidační balíček?“

Decroix: „Tu ekonomiku to neutlumilo!“

Maláčová: „Samozřejmě, že utlumilo.“

Decroix: „Tu ekonomiku to neutlumilo. Zvýšili jsme daně tak, že to nebránilo podnikatelům v rozvoji toho podnikání.“

No vida. A je to!

Místopředsedkyně Eva Decroix teď zve mailem všechny členy ODS k online debatám s předsednictvem strany. „Abychom v tomto klíčovém roce obstáli, je zásadní vést otevřený dialog. Cílem diskusí je otevřeně hovořit o aktuálních výzvách, příležitostech a prioritách, které nás v nadcházejícím období čekají,“ napsala jim. „Rok 2025 bude rokem rozhodnutí o tom, jestli se Česko vrátí do doby chaosu, prázdných gest a koketování s Východem, nebo jestli zůstaneme prosperující zemí, která ví, že jedinou správnou budoucností je být součástí demokratického Západu,“ dodala. Přejeme konstruktivní debatu v příjemné soudružské atmosféře. A doporučujeme „nezabrušovat“ na téma daní…