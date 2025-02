Fialovi není v těchto dnech co závidět. Nejdřív facka z Paříže, pak jobovky i na domácí frontě

Fiala se alespoň mohl chlácholit tím, že by se konečně mohla začít zúročovat jeho tři roky trvající podpora Ukrajině. To když spolu s polským a slovinským premiérem vyrazili jako první vlakem do okupovaného Kyjeva a poté bylo Česko jedním z největších podporovatelů Ukrajiny. Ať už morálním, či materiálním. Jenže teď dodávky dronů na Ukrajinu prošetřuje vojenská policie, ministryně obrany Jana Černochová s náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou se veřejně hádají a Fiala jen tiše přihlíží.

Ještě větší fackou pro premiéra byla schůzka v Paříži, kde se mělo jednat o Ukrajině. Zatímco prezident Emmanuel Macron pozval kdekoho, nejvyšší čeští představitelé v čele s Fialou a Pavlem zůstali doma. České zájmy měla tlumočit polská delegace. Premiér může setkání bagatelizovat coby „další neformální diskuse, které nikam nevedou“, ale opomenutí Česka poté, co do Ukrajiny tolik nainvestovalo, o lecčems vypovídá.

Klid však nemá lídr SPOLU ani na domácí frontě. Nejprve prezident vetoval zákon stanovující platy politiků a soudců pro tento a další roky. Pomiňme, že Pavel smetl ze stolu věc, na níž se podíleli i představitelé prezidentské kanceláře, kteří si tam prosadili stotisícovou mzdu pro první dámu Evu Pavlovou.

Podstatnější je, že se prezident nejspíš podíval na průzkumy veřejného mínění, postavil se proti Fialově vládě a teď jí to nechá pořádně „vyžrat“. Pokud vládnoucí koalice nesežene dost hlasů na přehlasování veta, vznikne platový chaos a dá se počítat s žalobami. Jestliže koaliční poslanci Pavla přehlasují, budou pár měsíců před volbami pro lidi za vyžírky.

K dovršení trapnosti situace Fiala věc komentoval slovy, jež zavdávají důvodné obavy o jeho příčetnosti. Pavla totiž za veto zákona, který proti odporu opozice na sílu prosadili, de facto pochválil.

„S výhradami pana prezidenta v zásadě souhlasím. Řadu z nich jsem v uplynulých měsících opakovaně veřejně vyjádřil. Nicméně předložený návrh je výsledkem komplikovaného schvalovacího procesu, na němž se mimo jiné podepsala i zcela nekonstruktivní opozice,“ řekl Fiala. Těžko říct, co se mu honilo hlavou. Možná by však jeho fyzické i duševní kondici pomohlo, kdyby si šel třeba zahrát fotbal a nasázel – jako obvykle – pět a více gólů.

Vzápětí vybouchla další vnitropolitická bomba. Šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová náhle oznámila, že kvůli zdravotním potížím nebude na podzim kandidovat do Sněmovny a vzdá se funkce předsedkyně topky. Pro Fialu to je další svízelná situace.

Představitelé pražské ODS proti tomu, aby kandidátku SPOLU v Praze vedla Pekarová Adamová, vehementně protestovali. Dalo se však čekat, že premiér vahou své osobnosti v zájmu zachování SPOLU prosadí svou. Jenže když je Pekarová Adamová (přejme jí brzké uzdravení) mimo, začíná nová hra. Dostat do čela kandidátky proti vůli pražských občanských demokratů třeba nastávajícího tatínka Jiřího Pospíšila bude pro Fialu mnohem obtížnější. Krach jednání přitom může mít vliv na celou koalici SPOLU.

Fialovi není v těchto dnech co závidět. Jak říká postava kaprála v pohádce S čerty nejsou žerty: „Spadlo ti to, Máchale. Asi vítr, ne?“