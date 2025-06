Dostupné bydlení? Jedině na konferenci Petra Fialy, která nebude

Čistě teoreticky je to veliká škoda, protože jsme se mohli dozvědět, jak to předseda vlády s dostupným bydlením myslí, též málokdy dostanete před publikum developera i banku, kteří budou ochotni vůbec mluvit o svých záměrech. Protože to je předvolební akce, zněly by tam jen prázdné fráze.

Fakticky to škoda rozhodně není, protože projekt Dostupné bydlení je vším možným, jen ne dostupným. O „dostupné bydlení“ se mohou ucházet jen ti, kteří nepobírají dávku na bydlení a jejichž příjem banka uzná za dostatečně vysoký, aby směl v jejich bytě bydlet. Stanovené nájmy jsou o něco málo nižší než komerční, zato se platí více na službách.

Zkrátka, mnoho zájemců bylo odmítnuto pro nesolventnost, další si to rozmysleli a raději zůstávají v komerčním nájmu. Tento projekt se ani vzdáleně nepřibližuje projektu, který tatáž banka provozuje ve Vídni, tam nabízejí skutečné nekomerční bydlení.

Nic proti pražskému modelu, nicméně proč se tento projekt jmenuje dostupné bydlení, když je (ne)dostupný úplně stejně jako pražské tržní nájmy? V takzvaném dostupném bydlení nemá šanci žít matka samoživitelka, ani mladá učitelka na střední škole s pražským platem.

Bylo by dobré slyšet od premiéra, co mají tito lidé dělat, když řádně pracují a mzda jim v místě bydliště nestačí ani na střechu nad hlavou. Stát o nízkopříjmové nemá starost, přestože je to tikající bomba.

Problém bude narůstat

Příspěvek na bydlení pobírá stále víc a víc domácností, jejich počet překročil už 300 tisíc a kontinuálně roste. Stejně rostou výdaje státu na tuhle dávku, letos stát vyplatí nepochybně o dost víc než loňských dvacet miliard korun. Dávka je jistojistě záchranou pro ty, kterým hrozí, že by přišli o střechu nad hlavou, ale zároveň je dost pronajímatelů, kteří zvyšují nájmy s vědomím, že státní příspěvek to nájemníkům vykompenzuje.

Ceny nemovitostí a nájmů kontinuálně rostou a s nimi roste počet žadatelů i vyplacená částka. Stát to řeší zavedením tzv. normativů a od října zavedením takzvané superdávky. Jenže to je jen restrikce, která omezí vyplácení dávek a vůbec neřeší stav, ve kterém ceny nemovitostí a nájmů rostou tempem, jež nemají mzdy šanci dohnat. Stát dočasně ušetří, nicméně někteří chudí na tom budou biti. Jenomže problém nezmizí, naopak bude jen narůstat.

Chce-li český stát zvýšit porodnost, nemůže problém dostupnosti bydlení pro mladé opominout. Problém se nedotýká jen nízkopříjmových segmentů společnosti, zasahuje čím dál výrazněji i střední třídu. Anebo je politickým záměrem nechat všechno neviditelné ruce trhu? To se od premiéra nedozvíme, ten mluví opakovaně jen o svých úspěších, proto o bydlení nemůže vlastně říci nic.