Byl jsem při tom. Do jaderné energie jsem vkládal své naděje už jako školák

Bleskla mi přitom hlavou vzpomínka na film Byl jsem při tom (Being There, režisér Hal Ashby, 1979). Jeho hrdinou je zahradník Chance, kterého skvostně hraje Peter Sellers. Chance, dotčený jen zahradou a televizí, se shodou náhod octne v centru i osidlech vysoké politiky. Na pohled tam vždy vzorně oděn do tmavého obleku jako pravý gentleman nebo… ale nechme toho… a dokonale tam zapadne.

Ostatně má vzpomínka v první fázi odkazovala víc na český překlad názvu filmu než na peripetie zahradníkovy. Když totiž padne sousloví jaderná energie, mám vždy pocit, že jsem byl při tom. Tenkrát se jí ještě říkalo atomová a jako školák jsem do ní vkládal své naivní naděje. Musím přiznat, že ve svém značně seniorním věku do ní naděje vkládám i nadále, byť, právě proto, že jsem byl při tom, už dávno to nejsou naděje naivní.

Tenkrát to začalo v Jaslovských Bohunicích, tehdy ještě součásti Československa. Reaktor sovětsko-československé konstrukce na neobohacený uran (ten obohacený si nechávali v sovětských tajných továrnách na atomové hlavice) se stavěl krásných 14 let (1958–1972). Po dvou haváriích (při té druhé se roztavila jeho aktivní zóna) byl v roce 1979 odstaven.

Další projekt, již modernější a bezpečnější Dukovany, vznikal o rok delší dobu (v provozu je od roku 1985). Nejslavnější Temelín, který se stal už obecným podstatným jménem podobně jako lux nebo xerox, ovšem s horší pověstí, byl spuštěn od schválení investičního záměru v roce 1979 až v roce 2000. Ostatní plány (Tetov, Blahutovice) padly. Vzpomínám ovšem na jednoho plánovače, který dřív, než v Temelíně kopli do země, blouznil o tom, že byl se mělo stavět v Řitce u Prahy, protože odpadní teplo by mohlo vytápět ještě nestojící Jihozápadní město. Naštěstí to bylo jen blouznění.

Od té doby zdatně plánujeme, soutěžíme, zastavujeme soutěže, bez úspěchu hledáme lokalitu na vyhořelé palivo a tak dál, přičemž odstavec o překážkách, které si hážeme do cesty, by mohl být o několika stovkách slov, možná řádek. A to jde jen o dostavbu Dukovan.

ČEZ se sice naštěstí pokusil naskočit do vlaku modulárních reaktorů, ale Česko mocnými kroky a vybaveno svými padesátiletými zkušenosti kráčí jinam.

Fakt si nedovedu představit zemi, která by o naše zkušenosti měla stát.

Mám moc rád závěrečnou scénu filmu Byl jsem při tom. Zahradník Chance kráčí ve svém vzorném obleku po hladině jezera a pronáší „Life is a state of mind“, Život je stav mysli.

Nemohu se poslední dobou při sledování mediálních a píárových stop premiéra Fialy ubránit obavě, že si myslí to samé o politice.