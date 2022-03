Ještě před pár týdny byl Brusel druhým největším nepřítelem Polska, alespoň v očích Jaroslawa Kaczyňského – a teď je „Kačer“ součástí delegace zemí EU na Ukrajinu.

Ještě před pár měsíci byl kurz 1:6 na to, že se Petr Fiala stane premiérem – a teď „nudný pan profesor“ pomáhá definovat politiku Evropy vůči Rusku, zatímco klidně a sebevědomě vede Česko současnou krizí.

Putinova invaze na Ukrajinu přemalovala komplet evropskou politiku. Koho by napadlo, že němečtí Zelení začnou mluvit o jaderné energii, Finsko o vstupu do NATO a že „antiimigrační státy“ absorbují skoro tři miliony běženců během pouhých tří týdnů?

Česko zná až příliš dobře, jaké je to ocitnout se v područí mocnějšího souseda, za posledních 125 let jsme tu měli habsburský, německý i sovětský režim. Je radost vidět, že český premiér vyrazil do obléhaného Kyjeva. Je radost být hrdý na vlastní zem.