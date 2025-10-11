Klikař Petr Fiala prohrál volby včas. Nestačil jej doběhnout skandál jménem IKEM

O co jde? Již od září se začaly objevovat zprávy o tom, že policie má indicie dokládající, že ODS chtěla z pražského IKEM vytahovat peníze pro stranu prostřednictvím zakázek. Příběh je daleko širší a košatější, ale pro stručnost:
Premiérův poradce Ivan Netuka se počátkem listopadu 2022 konspiračně sešel v sauně s tehdejším ředitelem Michalem Stiborkem a ten schůzku interpretoval jako nátlak z úřadu vlády. Teprve nyní po víkendových volbách se objevila SMS ministra zdravotnictví Vlastimila Válka: „Tak, teď na mě klekl Fiala a chce, abych vypsal ještě tento týden konkurz na ředitele IKEM.“ Tu Válek napsal 29. listopadu 2022. V další SMS Válek svému příteli říká, že premiér je pod tlakem svých zdravotnických poradců: „Řekl, že klidně může zvítězit stávající ředitel. Ale myslím, že je opravdu vystaven neskutečnému tlaku Gála a Netuky. Nic víc.“
Vlastimil Válek aktuálně nepopřel, že by tyto SMS v roce 2022 psal, nicméně je odmítá jakkoli komentovat. Jak by také mohl, za prvé by tím připustil, že zdravotnictví je pod kuratelou politiků a jejich „výběrčích“, a že se sám podílí na organizování cinknutých výběrových řízení. Následně totiž výběrové řízení pan ministr v IKEM skutečně vypsal a pan Stiborek v něm zvítězil, protože směl. To je korupční řetězec jak z učebnice.
Naivní trumbera ze Strakovky
Vysvětluje to též Válkovu nečinnost a zmatenost po zatčení ředitele Motola Miloslava Ludvíka. Válek tehdy nejdřív dlouho mlčel a pak se oficiálně vyjádřil, že se podobným zločinům nedá zabránit. Až teprve dlouho po té přišel s nápadem, že v Motole nechá udělat audit. Zpětně to budí dojem, že pan ministr měl přinejmenším tušení, jak to v pražských nemocnicích chodí.
Nyní, když už do demise vlády zbývá jen pár týdnů, může Petr Fiala sázet na to, že se z kauzy „vymlčí“, případně to svede na své poradce. Může tvrdit, že jednali svévolně a že on nevěděl, co se děje. Ovšem angažoval se, přinejmenším tlakem na ministra zdravotnictví, a tedy, při nejlepší vůli, dělal svým poradcům „užitečného idiota“, přinejhorším opravdu pracoval „v úkolu“ pro některého kmotra staré dobré ODS.
Vzpomínáte na aféru s bitcoiny? Tu nejprve Petr Fiala pochopil jako zábavnou historku.
Každopádně premiér už poněkolikáté v korupční kauze vystupuje jako naivní trumbera, který nevědomky pomáhá politikům své strany k něčemu, co úplně nechápe. To není nejlepší vizitka pro volebního lídra a pretendenta na premiérský post.
Není nakonec z téhle perspektivy volební výsledek SPOLU skvělý? Rozhodně, chybička je pouze v tom, že heslo „hodnotová politika“, kterou se zaštiťoval Petr Fiala, najednou chápeme trochu jinak.