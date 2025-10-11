Klikař Petr Fiala prohrál volby včas. Nestačil jej doběhnout skandál jménem IKEM

Martin Zvěřina
Názor
Neříkejte, že premiér Fiala není šťastlivcem. Vždyť ve volbách získalo jím vedené SPOLU víc hlasů než minule, na vítězství to nestačilo, ale výsledek není ostuda. Přitom ostuda to být mohla a pořádná, stačilo by, kdyby aféra Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) proběhla médii jen o pár týdnů dřív a mnozí voliči by se od koalice SPOLU odvrátili, případně by dopadli kandidáti ODS v kroužkovacích jatkách ještě hůře. Občanští demokraté mohou mluvit o štěstí, že se aféra nezačala šířeji probírat.
O co jde? Již od září se začaly objevovat zprávy o tom, že policie má indicie dokládající, že ODS chtěla z pražského IKEM vytahovat peníze pro stranu prostřednictvím zakázek. Příběh je daleko širší a košatější, ale pro stručnost:

Premiérův poradce Ivan Netuka se počátkem listopadu 2022 konspiračně sešel v sauně s tehdejším ředitelem Michalem Stiborkem a ten schůzku interpretoval jako nátlak z úřadu vlády. Teprve nyní po víkendových volbách se objevila SMS ministra zdravotnictví Vlastimila Válka: „Tak, teď na mě klekl Fiala a chce, abych vypsal ještě tento týden konkurz na ředitele IKEM.“ Tu Válek napsal 29. listopadu 2022. V další SMS Válek svému příteli říká, že premiér je pod tlakem svých zdravotnických poradců: „Řekl, že klidně může zvítězit stávající ředitel. Ale myslím, že je opravdu vystaven neskutečnému tlaku Gála a Netuky. Nic víc.“

Vlastimil Válek aktuálně nepopřel, že by tyto SMS v roce 2022 psal, nicméně je odmítá jakkoli komentovat. Jak by také mohl, za prvé by tím připustil, že zdravotnictví je pod kuratelou politiků a jejich „výběrčích“, a že se sám podílí na organizování cinknutých výběrových řízení. Následně totiž výběrové řízení pan ministr v IKEM skutečně vypsal a pan Stiborek v něm zvítězil, protože směl. To je korupční řetězec jak z učebnice.

Naivní trumbera ze Strakovky

Vysvětluje to též Válkovu nečinnost a zmatenost po zatčení ředitele Motola Miloslava Ludvíka. Válek tehdy nejdřív dlouho mlčel a pak se oficiálně vyjádřil, že se podobným zločinům nedá zabránit. Až teprve dlouho po té přišel s nápadem, že v Motole nechá udělat audit. Zpětně to budí dojem, že pan ministr měl přinejmenším tušení, jak to v pražských nemocnicích chodí.

Nyní, když už do demise vlády zbývá jen pár týdnů, může Petr Fiala sázet na to, že se z kauzy „vymlčí“, případně to svede na své poradce. Může tvrdit, že jednali svévolně a že on nevěděl, co se děje. Ovšem angažoval se, přinejmenším tlakem na ministra zdravotnictví, a tedy, při nejlepší vůli, dělal svým poradcům „užitečného idiota“, přinejhorším opravdu pracoval „v úkolu“ pro některého kmotra staré dobré ODS.

Vzpomínáte na aféru s bitcoiny? Tu nejprve Petr Fiala pochopil jako zábavnou historku.

Každopádně premiér už poněkolikáté v korupční kauze vystupuje jako naivní trumbera, který nevědomky pomáhá politikům své strany k něčemu, co úplně nechápe. To není nejlepší vizitka pro volebního lídra a pretendenta na premiérský post.

Není nakonec z téhle perspektivy volební výsledek SPOLU skvělý? Rozhodně, chybička je pouze v tom, že heslo „hodnotová politika“, kterou se zaštiťoval Petr Fiala, najednou chápeme trochu jinak.

