ODS zjistila, že je vlastně proti ochraně klimatu a Green Dealu. Pomůže jí to ve volbách?

Celkově to navenek vypadá, že celá premiérova strana se obrací proti snaze omezit radikálně vypouštění skleníkových plynů a zabránit či spíše zpomalit globální oteplování a změnu klimatu. Otázkou je, proč to Fiala a ODS dělají.

Vzhledem k tomu, že je před volbami, se zdá, že tím zřejmě chtějí získat hlasy. A možná navázat na euroskeptickou a klimaskeptickou tradici ODS, která tu je od časů zakladatele strany Václava Klause. Je to ale velmi ošidná strategie. ODS přitom, pokud by jí to mělo vyjít, musí vsadit na propojení odporu proti zeleným opatřením právě s euroskepticismem a také s českou láskou k čoudícím automobilům. A i tak to je velmi nejisté.

O jakého voliče bojovat

V České republice podle průzkumů veřejného mínění totiž stále naprostá většina lidí uznává, že globální oteplování je způsobeno lidmi i to, že by se s tím mělo něco dělat. Přitom velmi zjednodušeně řečeno, čím jsou lidé vzdělanější, tím více podporují opatření proti změně klimatu. Současně jde o lidi bohatší.

Podstatná část populace se přitom cítí ohrožena konkrétními kroky na ochranu klimatu, ale více jsou pro jejich prosazování lidé ve městech. Zkrátka spíše bohatší a vzdělanější lidé z měst, kteří mají jistou práci a nebojí se, že kvůli platbě za „zelená opatření“ budou třít bídu s nouzí. Jinak řečeno, jde spíše o voliče vládních stran než opozice, a o téměř typické tradiční voliče ODS.

Jiné je to, pokud se podíváme na věk a pohlaví těch, kdo podporují opatření proti klimatické změně. Tady jde spíše o mladší lidi a je tu mírná převaha žen. To sice mohou být voliči vládních stran, ale už to nemusí být voliči ODS, ta, jak se zdá, míří nyní spíše na starší ročníky. Těm pak může do jisté míry imponovat i „návrat ke kořenům“, tedy k určité tradici táhnoucí se od Klause.

Zároveň je odpor proti „zeleným opatřením“ spojen s odporem vůči „dirigistické“ Unii a konkrétně Green Dealu. O tom má sice jen polovina občanů dostatečné informace, nicméně zhruba polovina populace je proti němu a na tom také ODS chce sbírat body. Jenže to jde jen omezeně, protože nadpoloviční část voličů ODS kladně hodnotí Evropskou unii a podstatná část z nich je dokonce i pro zavedení eura.

Odpor proti zeleným opatřením je u nás navíc spojen s odporem vůči omezování spalovacích motorů. U nás je totiž spalovací auto symbolem svobody a zároveň symbolem obav. Zejména na venkově, kde je auto často životní nezbytností a jakékoliv zdražení jeho provozu se dotkne velmi podstatně domácích rozpočtu. Jenže pro lidi z venkova jsou tu spíše jiné strany než ODS, která se snaží za spalovací motory či spíše za automobilky, které je vyrábí, ze všech sil bojovat.

Kde ovšem může ODS bojovat, to je u voličů, kteří věří, že v současné době máme jen dvě možnosti: buď opatření proti změně klimatu, nebo zbrojení a tím možnost ubránit se případné ruské agresi nebo ještě lépe tím Rusko odstrašit od dalšího ozbrojeného dobrodružství v Evropě. Tohle falešné dilema, které mimochodem podporují i majitelé a provozovatelé energetických a dalších „špinavých“ podniků, se v Česku docela uchytilo.

Bruslení na tenkém ledě

ODS ale přesto musí, pokud chce získat další voliče či spíše nepřijít o víc těch současných, než je nutné, velmi obratně manévrovat mezi tím, že bude proti konkrétním „zeleným“ opatřením, zatímco nebude zpochybňovat cíle klimatické politiky jako takové a už rozhodně nebude zpochybňovat to, že globální oteplování existuje a je způsobeno člověkem. A také to, že se bude snažit využít toho, že lidé vlastně přesně nevědí, co je Green Deal, a že není pravda, že pokud nepřestaneme dělat klimatickou politiku, tak se nikdy neubráníme Rusku.

Jenže to vše je bruslení na tenkém ledě, které nemusí vyjít a strana může přijít jak o zastánce, tak i odpůrce boje proti globálnímu oteplování. Jedinou záchranou ODS je to, že většinu lidí v Česku globální oteplování příliš nezajímá a nedostává se v průzkumech veřejného mínění mezi problémy, které voliče nejvíc pálí a podle kterých se rozhodují ve volbách.