Kolik budou potřebovat Starostové průzkumů na to, aby se obrátili k Fialovi zády?

Do konce týdne se však veřejnost ani Starostové žádných podrobností nedočkali. ODS hází všechno na Pavla Blažka, který rezignací na post ministra a následnými prohlášeními podle stranických not bere veškerou vinu na sebe. Opakuje neustále, že nikdo jiný než on o věci nerozhodoval. Cílem jeho řečí je jediné, vyvinit premiéra a ministra financí, kteří nejprve říkali, že o ničem nevěděli, později přiznali, že věděli a nic nepodnikli, protože jak říká premiér, kdo jiný než ministr spravedlnosti by měl být garantem právní čistoty?

Počínání premiéra je sérií výmluv a vyhýbání se politické odpovědnosti, navíc vývoj kauzy, kde se „ztratilo“ mnohem víc miliard, než připouštěl ministr Blažek, je pro vládu a zejména ODS drtivý. Čtvrteční poslední kapkou bylo, že údajný dobrodinec státního rozpočtu a „kajícník“ utekl před spravedlností a patrně i před okradenými kumpány do Asie.

Románek státu se zločincem se pokouší Petr Fiala také svést (dost uboze a zbaběle) na nějaké státní úředníky. Přitom je jasné, že žádná z předestřených výmluv jej nezbaví politické odpovědnosti. Pád preferencí je to nejmenší, co ODS hrozí. Vyšetřování může přinést ještě před volbami velmi třaskavá obvinění. Právním standardům totiž v kauze neodpovídalo téměř nic.

Příležitosti k odchodu

Jaká je pozice Starostů? Čekají, zatím trpělivě a věrně. Během prvního týdne se vysvětlení nedočkali a mohou samozřejmě čekat dál. Jenže ne do nekonečna. Kauza je totiž může též poškozovat, podpora vlády v situaci, kdy premiérova strana aktivně spolupracovala s organizovaným zločinem, voliče nepotěší. Vít Rakušan se sice může chlácholit představou, že voliči Spolu se bez velkého přemýšlení přestěhují ke STAN. Ale to je dost jednoduchá a naivní konstrukce.

Je-li volič znechucen paktováním své strany s podsvětím, stěží půjde k jiné, která k tomuto paktování mlčí a fakticky je ani nekritizuje. Liberální volič se jednoduše obrátí třeba k Pirátům, které aféra Blažkových bitcoinů polila živou vodou. Ti jsou nekompromisní a nazývají věci pravými jmény a mohou mnohé zbylé fandy vládních stran přetáhnout k sobě. V zoufalé situaci liberálního voliče může počestná neschopnost Pirátů, vedle cynismu vládních stran, působit lépe.

Jak dlouho mohou Starostové čekat? První možnost dezerce se objeví při hlasování o nedůvěře vládě. To může být příští týden, ale i později, hnutí ANO sice potřebné podpisy má, nicméně s žádostí o hlasování nespěchá, patrně doufá, že na povrch vyplují další nechutnosti o vládních čachrech. Nedůvěra vládě není asi nejlepší příležitostí pro vystoupení z koalice, nicméně bude-li obraz paktování se ministra Blažka se zločinci dost hrozivý, může to pohnout i Starosty.

Připusťme však, že si Starostové mohou vybrat termín sami, třeba po poslední schůzi sněmovny, kdy budou moci říct, že legislativně je vše hotové, ale že už „nemohou“ předstírat, že je vše v pořádku. Každopádně času není nekonečně, pokud STAN nevyskočí z vlády do prázdnin, po prázdninách toho mnoho neuhraje a špínu bitcoinového kšeftu již ze sebe nesmyje a odchod může působit ještě účelověji.

Zabojovat, či nezabojovat?

Otázka spíš zní, kolik průzkumů budou Starostové potřebovat na to, aby sami před sebou obhájili odchod z vlády. Racionálně je ve vládě drží jen pohodlnost, nemají proč krvácet za Petra Fialu a Zbyňka Stanjuru. Sociologové mluví až o půl milionu voličů, kteří mohou Spolu opustit po kauze s bitcoiny, a to není málo, o ně se mohou Starostové pokusit zabojovat. Jak je zřejmé, nemají žádného zklamaného voliče Spolu jistého. Spousta znechucených se totiž rozhodne k volbám vůbec nejít. A tady by možná mohlo odříznutí se od vlády zapůsobit, mohlo by pomoci. Setrvat ve vládě znamená pro Starosty, že nezabojují a nechají Pirátům volné pole působnosti.

Starostové se sice mohou zaklínat koaliční věrností i sny o budoucí vládě na půdorysu stran současné koalice, ale předseda Rakušan již několikrát ukázal, že přes duté řeči o zásadách a hodnotách je především pragmatik a umí rychle počítat. Být Petrem Fialou, vůbec bych si Starosty nebyl jistý.