Další polarizace společnosti? Fialova chlapácká kampaň váhající voliče spíš znechutí

Mnozí z nich totiž uvěřili slibům, které Petr Fiala rozdával ještě jako vůdce opozice. Tehdy se zdálo, že Babišův chaos, nepředvídatelné otočky a bláznivý mikromanagement vystřídá racionální vláda s čitelným programem.

Babiše nahradila nynější koalice nejprve pěti, nyní už jen čtyř stran, ale politika není ani čitelnější, ani méně chaotická. Podstatné parametry zákonů se mění na poslední chvíli, viz vyškrtnutí více než sta tisíců pracujících ze seznamu rizikových profesí v rámci s nikým nekonzultovaného pozměňovacího návrhu ve druhém čtení.

V reakci na tuto náhlou změnu slibovalo ministerstvo financí zkoprnělým koaličním partnerům a opozici, že do konce roku připraví návrh zákona o důchodovém připojištění rizikových profesí, který by se týkal právě těch, kteří jsou pozměňovacím návrhem ODS a TOP 09 postiženi. Ministr financí Stanjura slib nedodržel a žádný další termín nestanovil, mluvčí ministerstva slíbil zákon „v tomto volebním období“.

I z těchto skutečností je zřejmé, jak málo transparentně, systematicky a promyšleně tato vláda připravila důchodovou reformu. A lze pokračovat k dalším příkladům, sněmovna ve středu na poslední chvíli bude řešit platy ústavních činitelů, pokud to nestihne do konce měsíce, nastane problém.

K časovému presu přitom nebyl důvod, Ústavní soud svůj verdikt zveřejnil v květnu, ovšem kabinet zůstal dlouho nečinný. O zákoník práce se koalice také popere ve volném stylu, nepůjde o žádnou prkotinu, ale o výpovědi pro zaměstnance bez udání důvodů. Opět ukázka pečlivě prodiskutované a připravené reformy.

Nezávazné programové prohlášení

První veřejně deklarovaná sebekritika Petra Fialy zazněla v neděli, prý udělal chybu tím, že měl jasně říci, ihned po útoku Ruska vůči Ukrajině, že předvolební sliby neplatí. Pomohlo by mu, kdyby to byl býval udělal? Patrně nikoli, protože hned následující otázka by musela znít, jaké jsou tedy redukované či revidované závazky vlády v nové situaci.

A ty by vláda patrně po takovém radikálním prohlášení musela jasně formulovat. Ostatně, vláda se sama odhodlala k nenápadné revizi svého programového prohlášení, avšak aniž by s ní předstoupila před sněmovnu, čímž vlastně naznačila, že tento dokument pro ni nebyl nikdy závazný.

Na druhé straně se najde málokdo, kdo by neoceňoval zahraniční politiku koaliční vlády, je čitelná a nepochybná. Jenže se ještě nikdy nestalo, že by občané ve volbách hlasovali podle zahraniční politiky. Jak připomněl naposledy expremiér Mirek Topolánek, lidé se rozhodují podle peněženky.

A do ní mnozí hledí smutně, propad reálných příjmů zaviněný inflací a obrovským růstem cen energií je stále patrný. Chce-li se s problémem premiér vypořádat pouze tím, že jej popře, je to jeho volba a jeho riziko.

Důvodů k nespokojenosti s výkonem Fialovy vlády je dost a každý jedinec si může najít svůj specifický. Nicméně na tuhle poměrně složitou situaci odpovídá marketing Petra Fialy velmi zjednodušenou rétorikou: přestaňte plakat, protože se máte dobře; buď já, nebo Babiš; buď Západ, nebo Rusko. Jenže tahle dichotomie je falešná. Neplatí. Andrej Babiš není antisystémový politik a jeho strana už v téhle zemi vládla, nelze tedy čekat ani zahraničněpolitický obrat, ani likvidaci demokracie v Česku.

Též je nemilé připomínat Petru Fialovi, že posledním vyrovnaným rozpočtem se může chlubit Babiš, nikoli Fiala. Tragédii našeho rozpočtu odstartoval covid a dorazila válka na Ukrajině, recept zatím nepřinesl nikdo.

Společnost též není takto táborově rozdělena, existuje značný počet voličů, kteří Petra Fialu kritizují, avšak neznamená to automaticky, že budou volit Babiše. Pro mnoho voličů je volba mezi Babišem a Fialou stejně lákavá jako mezi morem a cholerou. Nejraději by si nevybrali nic.

A skutečně to mohou udělat, protože nemusejí dorazit k volbám. A to oslabuje především Spolu Petra Fialy, jelikož nespokojení voliči ANO se nevrhnou do náručí vládní koalice, to spíš zklamaní voliči „nového stylu“ vládní koalice znechuceně zůstanou doma s tím, že tohle oni nechtěli a pokračování jim nic dobrého nenabízí.

Slíbíme, co jsme slíbili

Marketéři Petra Fialy vsadili vše na opakování předchozí kampaně, na Antibabiše. Jako by ale zapomněli, že před čtyřmi lety měl jejich kandidát na své straně opoziční bonus z toho, že se ještě v žádném vládnutí nenamočil, a znechucení tehdejších voličů z vládnutí Babiše. Dnes mu vládnutí přitěžuje.

Navíc profesorská image tehdy Fialovi a spol. pomohla, odlišila jej od dryáčnické rétoriky šéfa ANO. Jenže obraz trochu sucharského, avšak věcného profesora je vepsí, premiér divoce gestikuluje, předvádí emoce a slibuje hory, doly. Závazek dohnání německých platů do čtyř let vyslovený premiérem odmítlo i populistické hnutí ANO s tím, že je nereálný. Koho tím chce premiér ohromovat?

Spolu zatím ústy prvního z ministrů nenabízí žádný program na příští čtyři roky, jen mlhavý slib, že konečně dokončí, co naslibovali minule. Podle rad marketérů Petr Fiala popírá realitu a pevně věří ve vítězství. Tohle stačit nebude.