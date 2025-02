Pro Fialu zůstávají USA spojencem. V době hysterie kolem Trumpa je to rozumný postoj

Pondělní projev Petra Fialy k národu byl dobrý. Jistěže v něm mohli najít sporná místa, chyby či vynechávky třeba ekonomové. Ale v zásadní věci, která teď hýbe světem, ve změnách či obratech Trumpovy zahraniční politiky, to vzal Fiala racionálně. A to z hlediska své profese politologa i českých zájmů.

Sdělují nám, že jsme dospělí

Nesdělil žádné převratné novinky, jen shrnul to, co už je známo. Že Američané jednají s Rusy o konci války na Ukrajině, že Trump komunikuje s Putinem, že drsně rozvíjí transakční politiku (ve stylu „něco za něco“, třeba ukrajinské suroviny za předchozí vojenskou pomoc z USA) a tak dále.

Ale Fiala na to reagoval způsobem, který se svým klidem vymyká vyhrocené názorové barikádě. Barikádě mezi těmi, kteří Trumpa proklínají jako zrádce Západu a ďábla v lidské podobě, a fanoušky, kteří by ho nejradši svatořečili, ať říká či dělá cokoliv. Toto stojí za vypíchnutí.

Když Fiala řekl, že Trump mění zahraniční politiku USA, nebyla to novinka. Nový nebyl ani postřeh, že by nás odklon USA od soustředění se na Evropu neměl překvapit (trvá už pěkných pár let). Působí-li tu něco překvapivě, tak jen jeho rychlost, razance a rétorika. Nicméně jeden odstavec stojí za ocitování.

„Neznamená to, že Spojené státy přestávají být našimi spojenci,“ řekl Petr Fiala. „Je ale nutné si zvyknout na to, že nyní jde o spojence, který nám otevřeně dává najevo, že přišel čas, aby se evropské státy byly schopny o své problémy postarat samy.“

Toto se vymyká z hysterie z Trumpovy Ameriky, jež vládne na západě evropského kontinentu a mezi progresivisty vůbec. I mezi těmi, kteří u nás Fialově vládě fandili. Chcete-li to ve vyhrocené podobě, ochutnávku nabízí editorial Respektu: „Česko a Západ ztrácí důležitého spojence (USA) v čase, kdy je náš hlavní nepřítel (Rusko) stále agresivnější.“

Fiala to chápe jinak, i když on sám se s Trumpovou politikou vůči válce na Ukrajině a Rusku spíše rozchází. Ale nevyvozuje z toho hysterické závěry, což je plus.

Dobyli by Ukrajinci Moskvu?

Řečeno ve zkratce. To, že někdo – v tomto případě Trumpova Amerika – dospěl k závěru, že válka na Ukrajině se má řešit jinak než dosud, ještě nemusí znamenat, že přestává být naším partnerem či spojencem.

Dost srozumitelně to vysvětloval viceprezident J. D. Vance při webové polemice s historikem Niallem Fergusonem. Není-li k dispozici strategie, jak válku vyhrát, je lepší ji ukončit. Vance tvrdí, že ani Evropa, ani Bidenova Amerika, ani Ukrajina neměly reálný plán na vítězství.

Že lidé ze Západu si neuvědomují realitu na místě, početní převahu Rusů, prázdné sklady Evropy a její stále opotřebovanější průmyslovou základnu. A s černým humorem líčí, jak by vypadal další postup po staru: „Kdybychom jen schválili další balíček pomoci, Ukrajina by se dovalila až do Moskvy, vzkřísila Navalného z mrtvých a dosadila do Ruska demokratického a svobodného lídra (přeháním, ale jen trochu).“

Sám Vance přiznává, že s těmito argumenty můžete i nemusíte souhlasit. Ale Trumpova vláda je vzala vážně, dospěla k závěru, že Ukrajina nemá věrohodnou cestu k vítězství, a rozhodla se pro jednání s Ruskem. Je to zrada spojenců, celého Západu? Pro Petra Fialu nikoliv, i když sám si představoval konec války na Ukrajině jinak. Ale nad Amerikou kvůli tomu paušálně hůl neláme.

Možná si jako znalec politiky i historie připomněl příběh americko-francouzského spojenectví (bylo motivované společným odporem k Británii). Začalo za krále Ludvíka XVI., trvalo za revoluce, za Napoleona i za republiky. Prostě všem ideovým zvratům navzdory.

Ale na osobní urážky se ozvat

To je jedna stránka věci. Ale pak je tu další. I když pochopíme, jak a proč Trumpova Amerika dospěla k tomu, že chce „urovnat nepořádek“ ve světě (rozuměj ukončit válku na Ukrajině i ostrakizaci Ruska), že to chce provést rychle a bez velkých ohledů na práva i zájmy Ukrajiny, je tu ještě něco, co se týká – řekněme – sebeúcty.

Je přijatelné, aby Donald Trump coby spojenecký lídr veřejně urážel prezidenta Zelenského? Aby o něm mluvil jako o diktátorovi a původci války? Jistě, zabránit tomu nemůžeme. Ale mlčet k tomu by mělo narušit sebeúctu lidí, jako je Petr Fiala. O tomhle ve své řeči nemluvil. Možná i proto, že je to téma niterné, individuální, které si musí vyřešit každý sám.

Například bývalý britský premiér Boris Johnson to řeší takto. Do kamery řekne, že Trumpova slova nejsou myšlena jako historicky přesná, ale mají šokovat Evropany k akci. Je to prostě součást vyjednávací strategie. Na tom asi něco je. Ale jak by reagoval Johnson, kdyby někdo urážel jeho matku a pak řekl, že ho chtěl jen šokovat k akci? Buďme rádi, že premiér Fiala mezi takové obhájce prezidenta Trumpa nepatří.