Dost o německých platech! A šupem ke skutečným problémům a úspěchům

Pořád dokola se rozvádí nesmysl. Jako by snad za tři roky Fialovy vlády nedosáhla kumulativní inflace přes třicet procent a nepropadly se reálné mzdy někam na přelom let 2017 a 2018. Jako by zdražování už několikrát zdraženého nepokračovalo dál. Jako by nedošlo k porušení slibů předvolebních i povolebních. Jako by se skoro nezdvojnásobil počet lidí, kteří si nemohou dovolit zatopit a žijí od výplaty k výplatě. Jako by snad statisíce lidí neskončily na dávkách, byť chodí do práce. Ze mzdy totiž nevyžijí.

Jako by nás nepředháněli i sousedi, jimž se mnozí pohrdavě smáli. Poláci si to frčí na zbrusu nových dálnicích, jejich průměrná hrubá mzda přesáhla českou. Přejme jim to. U nás dálniční síť pořád hotová není, zato se ale znovu zvyšuje cena dálniční známky.

Z čistého vývozce elektrické energie se máme stát brzy dovozci. Rodičovská byla navýšena jen pro ty, kterým se děti narodily letos, jako by snad rodiče a děti loňské a předloňské měli nižší náklady. Zvýšily se daně korporátní, zaměstnancům, vzrostly odvody OSVČ a ještě příští rok vzrostou.

Bují nejen chudoba

Politická atmosféra je poznamenaná tíživým příklopem zmaru. Široké vrstvy obyvatelstva byly označeny opakovaně za přisluhovače cizích mocností a pátou kolonu, když se v ulicích lidé brali za své pracovní a ekonomické nároky. Za rohem vykukují emisní povolenky na vytápění domácností. Média zaplavily informace, jak je v ulicích čím dále méně bezpečno – zprávy z Plzně jsou alarmující za všechny. A v takovou chvíli příslušníci bezpečnostních složek demonstrují před ministerstvem vnitra, protože ministr Rakušan nesplnil, co slíbil.

Do důchodu se má chodit v 67 letech s méně penězi (nižší výměra už bude platit i pro ty, kteří půjdou do důchodu bezprostředně). Posouvání věku odchodu do penze je i zhůvěřilost. Podle ministerstva zdravotnictví lidé ve většině tak dlouho makat nezvládnou. Je logické tudíž očekávat armádu těch, kteří skončí na pracáku, nemocenské a sociálních dávkách. Stát pak může vydat minimálně stejné prostředky, akorát z jiné kapitoly, jako by se věk neposouval.

Podle sociologů bují nejen chudoba, ale také duševní nemoci, v první řadě deprese. Fronty na banány, které tričkem nechtěla opakovat vévodkyně knížecích rad paní Pekarová Adamová, vystřídaly fronty shánění toho, co není (léky slibované ministrem Válkem) a sháňka po levných vajíčkách a másle.

Do toho všude billboardy koalice Spolu, které jsou zčásti polopravdy, zčásti ještě hůře (za všechny zmiňme údajnou úsporu 180 miliard a postavené dálnice touto vládou). Výdaje na vědu a výzkum po započtení inflace klesly, část rodičů děsí plány progresivní ideologizace školství.

Pan premiér ovšem říká, že vše je v pohodě, a u toho se profesor politologie dopouští zásadního politologického prohřešku srovnávání nesrovnatelného. Prý ho vůbec nevzrušuje rekordní neobliba i ve světovém srovnání a naprosto ubohé předvolební preference. Podle něj i v roce 21 byly takové, a nakonec se mu podařilo vyhrát a sestavit vládu. Takže Spolu podle něj dostane 30 procent, STAN 15 a může se vládnout vesele dál.

Zatím katastrofa

Jenže za prvé, přes milion hlasů propadlo. Aby tolik voličů nemělo své zastoupení ve sněmovně se už snad díky sjednocení zleva (Stačilo!), útoku zprava (SPD) a novým výzvám zprava (Motoristé sobě) a středu (Přísaha) snad nestane. Za druhé, o těch pár desetinách mezi prvním Spolu a hnutím ANO rozhodlo 35 765 hlasů. Za třetí, tenkrát Petr Fiala a spol. útočili z opozice, lidé měli plné zuby druhého volebního období stejné skvadry a také covidových opatření.

Tentokrát Petr Fiala a celý zbytek aktuálních veslařů moci mají skládat účty z vládnutí ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a Pirátů. Což, jak víme, je zatím katastrofa – z pohledu levicových voličů vláda šetří moc a na nesprávných místech, z pohledu pravicových málo a na nesprávných místech. Přidejme vyhozené peníze za digitalizaci, která je nakonec nejlepší v podobě tužky, papíru a více úředníků.

Občanům může být z hlediska prosperity, klidu a bezpečí jedno, jestli pan předseda vlády čutal někde jako dítě fotbal a kolik dal gólů. Stejně může být jedno, jestli má na fotce vyhrnuté rukávy, dělá v televizi zajíčka nebo nakupuje nutellu a coca-colu coby údajně základní potraviny v Německu. Podstatné je, jak je nám teď a jak nám bude v budoucnu. Marketingovému Nutella týmu Petra Fialy se podařil úspěch, který přišel sám a nejspíš ho ani nečekali. Když se snažili, tak to nevyšlo, teď najednou odpoutání pozornosti od důležitého jede samo.

Tak dobře, abychom si mohli dovolit dokola řešit hlouposti, se nám nežije. Důležité jsou realistické plány a sliby a recepty nápravy pokaženého. Ne tvrzení, že vyřčená hloupost je ve skutečnosti vize a spokojené rozvádění tohoto tématu vládními stranami v médiích, které je pro nás důležité jako romantika ranní rosy pro nohy v gumákách. Máme čas ztrácet čas, nebo jsme už ztratili všechny šance napravit, co se dá?