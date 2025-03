Porazím průzkumy a pak se uvidí aneb Premiér bez plánu B

Považovat Kubovo video za nevinnou připomínku předního straníka obávajícího se, jak to dopadne u voleb, by bylo hodně naivní. Takto zkušený matador s ostrými lokty si samozřejmě připravuje pozici pro případnou povolební zabíjačku, aby mohl říkat, že on s kritikou vedení vystoupil v době, kdy ostatní mlčeli a klopili uši. Hejtman Kuba hraje na sebe, ale to neznamená, že nemá pravdu.

Co k premiérovi dosud nedolehlo

Všechny politické strany s průzkumy pracují, pracují s nimi i v ODS, avšak premiér Fiala přes to, že různé průzkumy ukazují stále stejné trendy, věří v zázračný obrat. V obrat loajálně věří i ministr dopravy a místopředseda strany Martin Kupka, změnu poměrů prý podle něj přinese verva, s jakou se strana pustí do kampaně. Jak praví národní sportovní moudrost: „Tak určitě.“

Koalice chystá začátek kampaně na květen, případně červen, to znamená, že bude mít v lepším případě čtyři a půl, v horším tři a půl měsíce na to, zvrátit mínění voličstva. Navíc dva měsíce kampaně proběhnou během letních prázdnin a to je hodně špatné období na politickou agitaci. Času tedy nemá koalice mnoho, kampaň tudíž nutně musí být masivní a velice intenzivní, to ovšem předpokládá též nějaký originální koncept. Jenže žádný nápad nevidíme, premiér opakuje stále dokola svou mantru o zahraničněpolitickém směřování země.

Abychom jej nepřekroutili, budeme citovat z nejnovějšího rozhovoru pro Blesk: „Chci, aby tu lidé v budoucnu měli německé platy, abychom žili dobře, v bezpečí a naše země prosperovala. A o tom budou lidé rozhodovat v těch podzimních volbách.“ Kromě německých platů nenajdeme v premiérově prohlášení nic, čím by se odlišoval od konkurentů, a v tom je ta potíž.

Všichni politici do jednoho slibují bezpečí a prosperitu, trik je v tom, že každý toho chce dosáhnout jinak. Petr Fiala zjevně opakováním týchž slov, slibů a akcí jako před čtyřmi lety. Možná proto se tento týden sešel s reprezentanty spolku Milion chvilek pro demokracii, patrně čeká, že spolek zapůsobí jako před čtyřmi lety, že za něj obstará kampaň, svolá demonstrace a pan Fiala to jen několika moudrými slovy shrne.

Tuší premiér, jaký je rozdíl mezi rokem 2021 a rokem 2024? Ví o tom, že spolek Milion chvilek se v očích veřejnosti prakticky zdiskreditoval a jeho vedení intenzivně přemýšlí už jen o tom, jak utratit peníze, které jim občané poslali?

Koalice jako by si nevšimla, že před čtyřmi roky byla opozicí hlasitě kritizující tehdejšího premiéra, měla v zádech obrovskou vlnu nespokojenosti s Babišem a před sebou příslib skvělého a racionálního vládnutí, bez lživých slibů a podvodů na voličích. Voliči tehdy uvěřili Petrovi Fialovi vše. Hodlá letos Petr Fiala spoléhat na obří vlnu vděčnosti? Možná ze strany zbrojařů, kterým do příštích let slíbil časy hojnosti.

Většina občanů tohoto státu chápe nutnost zvyšování výdajů na obranu a posilování obranyschopnosti a odolnosti společnosti. Avšak lámou si hlavu především s tím, kde na to stát vezme a zda se opět vyšší výdaje nebudou kompenzovat z prostředků na pomoc sociálně slabým, důchodcům či rodinám s dětmi. Další čtyři roky vládnutí Petra Fialy budou znamenat zaručenou prosperitu pro banky či energetické firmy. Většina obyvatel zatím nezacelila ani pokles životní úrovně po inflační vlně. Ale to patrně k premiérovi nedolehlo.

Martin Kuba @Kuba_Martin Nemám rád ty řeči, když politici bagatelizují průzkumy. Jasně, že jsou důležitý a když jsou kvalitní dost vám toho řeknou. Proč si to myslim? A jak se chovaly průzkumy u nás před krajskýma volbama, ve kterých jsme ziskali 47,5%? https://t.co/825trUNVEE oblíbit odpovědět

Po nás potopa

Možná ale koalici Spolu křivdíme, možná nás v květnu ohromí skvělým plánem obrovské daňové reformy, racionálním systémem, který by omezil rozkrádání ve zdravotnictví a zajistil dostupnou péči i v pohraničí, systémem, který umožní výstavbou bytů zajistit bydlení pro potřebné a ne jen uspokojit investiční chutě spekulantů. V neposlední řadě bychom se nechali rádi překvapit změnou přístupu státu k občanům, tentokrát postaveným na důvěře a ne na pořvávajícím plukovníkovi Foltýnovi.

Zatím to však na geniální plány moc nevypadá, premiér spíš vymýšlí variace na proslulé heslo kubánského vůdce Fidela Castra „Socialismus, nebo smrt“. Ostatně v minulosti už taková hesla strana využívala: „Doleva, nebo s Klausem.“ Vzpomínáte? Mimochodem, toto heslo z kampaně v roce 1998 předcházelo podepsání opoziční smlouvy.

Způsob, jakým se premiér zatím staví ke kampani, nedává Spolu moc nadějí. Nechal se dokonce slyšet, že nemá žádný plán B. Naznačil jen, že by mohl odejít z politiky a věnovat se akademické kariéře. Na státníka je to zoufale málo a odpovídá to přístupu: po nás potopa.

Premiér se neustále vrací ke „svým“ německým platům, možná v květnu na billboardy vytáhne i Nuttelu a slíbí její povolební zlevnění. Petr Fiala nepochybně ve volbách „porazí“ průzkumy veřejného mínění, lze se však obávat, že jeho koalici to vítězství nepřinese, ba ani dobrá východiska do povolební situace.