Petr Fiala. Politolog premiérem se slepou skvrnou v ekonomice a sociálních otázkách

Na druhé straně, transformace ekonomiky a společnosti, kterou vedl Václav Klaus po roce 1989, byla přeci jen významnějším předělem našich dějin než čtyři roky vlády koalice Petra Fialy. Výroky paní Pekarové jsou jen výrazem její sebestřednosti.
Úterním oznámením, že nebude kandidovat na lednovém kongresu občanských demokratů, ukončil Petr Fiala svou rekordní kariéru předsedy strany. Odchodem se vyhnul tomu, aby s ním straníci zúčtovali a prokázal, že má ego pod kontrolou.
Nyní nechává svou stranu soustředit se na to, kam chce směřovat a svým krokem jí uvolnil ruce. I to je ukázka dobrého úsudku Fialova.
Venku zářil, doma to nezvládal
Dominantou Fialovy politické kariéry je počátek rusko-ukrajinské války v roce 2022, kdy se cestou do Kyjeva jasně postavil na stranu napadenou a pomohl sjednotit Evropu v protiruském postoji. Následně zviditelnil Česko například muniční iniciativou a je úplně jedno, zda celou věc vymyslel Tomáš Pojar, důležité je, že ji premiér podpořil a prosadil. V zahraniční politice dokázal zazářit.
To ostře kontrastuje s domácí politikou. Zde se premiér od počátku soustředil zejména na soudržnost pěti a později čtyřkoalice a už mu nezbyly síly na to, aby ministry úkoloval a řídil.
Ukázkou nezvládnutí managementu budiž digitalizace stavebního řízení. Ivana Bartoše měl premiér vyhodit nejméně o půl roku dříve a možná se dalo stavební řízení zachránit. Varovných signálů bylo dost, nejen z opozice, ozývali se i experti, premiér ale ze svého obranářského postoje neslevil a nechal tak problém ještě prohloubit a pak navíc svého kolegu odvolal trapně prostřednictvím SMS. Na druhé straně, tohle byl lidsky nejspornější moment premiéra Fialy, což je ve srovnání s předchůdci velmi pěkná vizitka.
Fiala selhával především v ekonomických otázkách, jako by mu nedocházely souvislosti a nedostávalo se sebereflexe. Jako ekonomicky nepolíbený premiér si měl sjednat zdatné poradce, kteří by mu vysvětlili, co znamená obrovský růst cen energií pro nízkopříjmové domácnosti a ušetřili by jej trapností, jako že jeden den prohlašoval, že stropy na energie nikdy, nikdy nezavede a za dva dny to udělal. Také by mu možná vysvětlili drtivý dopad inflace na domácnosti. Možná, že kdyby měl jako premiér představu, jak se v zemi žije chudším, choval by se jinak. Takhle se zapsal jako politik, který se drží učebnicových pouček až do té doby, kdy je musí ze sebezáchovných důvodů zahodit.
Že svou veškerou energii a vstřícnost věnoval udržení koalice, dokládá třeba naprostá nechuť, ba dokonce hostilita, kterou Fiala častoval odbory. Nevíme, zda to mělo ideologické pozadí, ale odbory premiér několikrát podvedl a sliby, které zazněly na tripartitě, opakovaně nedodržel. To mu neslouží ke cti, stejně jako způsob, kterým se s námitkami vypořádal. V posledku se vždy schoval za rozpočtovou odpovědnost, aby nemusel dodržet slovo (vzpomínáte na rizikové profese?).
Navzdory srdnatým řečem o tom, jak vláda zavádí nepopulární opatření, nedokázala často nic lepšího než něco slíbit a pak udělat něco úplně jiného. Příkladem budiž školská politika, k závazku učitelských platů na úrovni 130 procent průměrné mzdy se Fialova vláda přihlásila dobrovolně, následně učitele „okradla“ tím, že prý to má být 130 procent průměrné mzdy před dvěma lety. Tohle je třeba připomenout všem, kteří mluví o Fialovi jako o důstojném a zásadovém politikovi.
Ne, účelovým lžím se nevyhýbal. A když měl ministr školství obcím natvrdo říci, že je v zájmu zlepšení kvality škol nutné zavírat malotřídky a dohodnout se s kraji a obcemi, jakou zvolí metodu, seškrtal školám peníze a nechal na nich financování nepedagogických pracovníků, které rozpočet krajům a obcím kompenzoval jen částečně. To se dělo pod přímým patronátem premiéra, takže kde je odvaha a přímost?
Slušnost, která zemi prospěla
Je politolog Petr Fiala dobrým politikem? Nikoli, spíš průměrným, chybějí mu instinkty. Mohl kandidovat v prezidentských volbách, jako čerstvý premiér na vrcholu popularity, a patrně by Andreje Babiše porazil, interní průzkumy to alespoň ukazovaly. Místo toho podpořil nestranického kandidáta, kterého si ani nevybral, zbyl na něj. Udělal by někdo z jeho předchůdců něco podobného? Nikoli. Pokud lze pro stranu získat významný post s politickým vlivem, politik nezaváhá. Dnes mohla být sice ODS také poražena, nicméně by měla „svého“ prezidenta.
Zdůrazněme ale to dobré, co Petr Fiala zemi dal. Slušné vystupování, to zní sice formalisticky, ale atmosféře ve veřejném prostoru to pomohlo, nakonec se i Andrej Babiš dokázal v závěru kampaně slovně krotit. Fiala ukázal, že premiér může mluvit a chovat se slušně a to není po Miloši Zemanovi či Mirku Topolánkovi málo.
Odcházejícímu premiérovi popřejme vše dobré, hodně zdraví a sil a sluší se mu poděkovat. Za vše, i za chyby, z nich se jiní mohou poučit. Funkce premiéra je krutá a náročná a málokdo si dovede představit, kolik stojí sil. Petr Fiala obstál se ctí.