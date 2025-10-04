Jepice nebo trubec. Proč chce tolik chlapů být premiérem?

Petr Kamberský
Chlívek   12:30
Chlívek přiznává, že absolutně nechápe, proč se tolik chlapů chce stát předsedou české vlády – tedy pokud jejich cílem není zbohatnout na dotacích nebo bitcoinech. Český premiér je něco jako jepice.
Setkání českých premiérů od roku 1993 v Kramářově vile. Zleva vepředu tehdejší...

Setkání českých premiérů od roku 1993 v Kramářově vile. Zleva vepředu tehdejší prezident Miloš Zeman, premiér Petr Fiala (ODS), bývalý prezident Václav Klaus, v druhé řadě zleva Andrej Babiš (ANO), Jan Fischer, Mirek Topolánek, Jiří Paroubek, ve třetí řadě zleva Jiří Rusnok a Vladimír Špidla. (2. ledna 2023) | foto: ČTK

Andrej Babiš vystoupil na předvolební kampani Hnutí ANO na Zelném trhu v Brně....
Premiér Petr Fiala (ODS)
Václav Klaus (červen 2020)
Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. (28. září...
18 fotografií

Naprostá většina českých premiérů odešla s ostudou, polovina s rozvráceným manželstvím, nikdo z nich nedokázal tuto pozici obhájit, pro všechny ta funkce znamenala konec v čele strany a hlavně nikdo nedokázal prosadit ani desetinu toho, co sliboval.

Ohromné množství ztrát, kompenzované dvěma až čtyřmi lety iluzorním pocitem moci. Chápete to vy?

Trapasy a ostudy

Jen si ten neuvěřitelný příběh trapasů a ostud připomeňme. S ostudou odešel mírný historik Vladimír Špidla, přihlouplý ajznboňák Stanislav Gross, arogantní kšeftař Jiří Paroubek i sebejistý chachar Mirek Topolánek. Jako naprostí loseři odešli i hodní katoličtí hoši z Moravy jako Petr Nečas a Bohuslav Sobotka - což jsou možná dva z nejsmutnějších příběhů moderní české politiky.

Ano, Andrej Babiš i Petr Fiala stále mají šanci na triumfální návrat, ale statistiky této šanci příliš nepřejí. Přinejmenším jeden z nich ostrouhá, možná dokonce i oba.

Chlívek

Chlívek je autorský podčárník, vycházející v Lidových novinách od roku 2010, který najdete každý týden i na těchto stránkách. Jeho autor Petr Kamberský v hybridním mixu er-formy a ich-formy popisuje své myšlenky slovy, které se nehodí pro korektní redakční komentář.

Chlívek prostě nechápe, proč tolik chlapů tak moc chce být předsedou české vlády. Pro všechny krom Václava Klause a Miloše Zemana znamenala ta funkce konec v politice. Třeba ve Velké Británii je relativně běžné, že se bývalý premiér objeví v nějaké příští vládě coby ministr, v jiných zemích zase pokračují třeba coby senátoři nebo stanou v čele nějaké významné instituce.

Krom Klause a Zemana, kteří to dotáhli na prezidenta (a vlastně i Špidly, kterého partaj uklidila do Bruselu), znamenal pro všechny české premiéry tento vrchol zároveň i politický konec. A představa, že by se Babiš nebo Fiala prodrali na prezidentský stolec, je zcela iluzorní.

Jak si nechat rozvrátit rodinný život

Chlívek nechápe, proč tolik chlapů tak moc chce být předsedou české vlády ještě z jednoho, možná nejzásadnějšího důvodu. Jiřímu Paroubkovi, Mirku Topolánkovi, Petru Nečasovi, Bohuslavu Sobotkovi i Andreji Babišovi tato relativně krátká etapa navíc rozvrátila rodinný život. A to je i důvod, proč stále nemáme žádnou předsedkyni vlády: ženské dokážou odlišit podstatné od nepodstatného.

Když o tom tak Chlívek přemýšlí, tak český premiér není jepice, ale úplně jiné zvířátko. Splní svou krátkodobou funkci a pak zmizí. Říká se mu trubec.

