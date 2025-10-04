Jepice nebo trubec. Proč chce tolik chlapů být premiérem?

Naprostá většina českých premiérů odešla s ostudou, polovina s rozvráceným manželstvím, nikdo z nich nedokázal tuto pozici obhájit, pro všechny ta funkce znamenala konec v čele strany a hlavně nikdo nedokázal prosadit ani desetinu toho, co sliboval.
Ohromné množství ztrát, kompenzované dvěma až čtyřmi lety iluzorním pocitem moci. Chápete to vy?
Trapasy a ostudy
Jen si ten neuvěřitelný příběh trapasů a ostud připomeňme. S ostudou odešel mírný historik Vladimír Špidla, přihlouplý ajznboňák Stanislav Gross, arogantní kšeftař Jiří Paroubek i sebejistý chachar Mirek Topolánek. Jako naprostí loseři odešli i hodní katoličtí hoši z Moravy jako Petr Nečas a Bohuslav Sobotka - což jsou možná dva z nejsmutnějších příběhů moderní české politiky.
Ano, Andrej Babiš i Petr Fiala stále mají šanci na triumfální návrat, ale statistiky této šanci příliš nepřejí. Přinejmenším jeden z nich ostrouhá, možná dokonce i oba.
Chlívek
Chlívek je autorský podčárník, vycházející v Lidových novinách od roku 2010, který najdete každý týden i na těchto stránkách. Jeho autor Petr Kamberský v hybridním mixu er-formy a ich-formy popisuje své myšlenky slovy, které se nehodí pro korektní redakční komentář.
Chlívek prostě nechápe, proč tolik chlapů tak moc chce být předsedou české vlády. Pro všechny krom Václava Klause a Miloše Zemana znamenala ta funkce konec v politice. Třeba ve Velké Británii je relativně běžné, že se bývalý premiér objeví v nějaké příští vládě coby ministr, v jiných zemích zase pokračují třeba coby senátoři nebo stanou v čele nějaké významné instituce.
Krom Klause a Zemana, kteří to dotáhli na prezidenta (a vlastně i Špidly, kterého partaj uklidila do Bruselu), znamenal pro všechny české premiéry tento vrchol zároveň i politický konec. A představa, že by se Babiš nebo Fiala prodrali na prezidentský stolec, je zcela iluzorní.
Jak si nechat rozvrátit rodinný život
Chlívek nechápe, proč tolik chlapů tak moc chce být předsedou české vlády ještě z jednoho, možná nejzásadnějšího důvodu. Jiřímu Paroubkovi, Mirku Topolánkovi, Petru Nečasovi, Bohuslavu Sobotkovi i Andreji Babišovi tato relativně krátká etapa navíc rozvrátila rodinný život. A to je i důvod, proč stále nemáme žádnou předsedkyni vlády: ženské dokážou odlišit podstatné od nepodstatného.
Když o tom tak Chlívek přemýšlí, tak český premiér není jepice, ale úplně jiné zvířátko. Splní svou krátkodobou funkci a pak zmizí. Říká se mu trubec.