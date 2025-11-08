Přes poslance, či referendem? Z deště pod okap

Rozhodování ve všelidovém hlasování, tedy přímá demokracie, je lákavý politický kalkul. Jedna ze stran, které teď sestavují vládu, si jej dala přímo do svého názvu. Chce, nebo možná už jen chtěla, touto cestou nechat hlasovat například o našem setrvání v Evropské unii a Severoatlantické alianci. Argumenty, nejen pro tyto případy, by se našly: týká se to všech lidí, tak ať o tom všichni lidé rozhodnou. Je to doslovné naplnění demokracie, česky – vlády lidu.
|
Babišova, Macinkova a Okamurova těšínská jablíčka, vládní programové prohlášení bez překvapení
Demokracie zastupitelská, kterou provozují všechny země Evropy včetně České republiky (a včetně Švýcarska), je, pravda, trochu škobrtavá. Začíná už volbami oněch zástupců, tedy poslanců do zastupitelských sborů. O volbách už koncem devatenáctého století americký satirik Ambrose Bierce ve svém Ďáblově slovníku napsal, že představují svaté právo voliče hlasovat pro osoby, které stejně vybral někdo jiný.
V moci lobbistů
Následně při jejich práci býváme svědky nejrůznějších triků a podvodů: styků s lobbisty, přímého podplácení za hlasování pro či proti, za vznesení pozměňovacích návrhů v zájmu té či oné skupiny podnikatelů a organizací a podobně. Rizika jsou i ve vládě a dalších státních institucích, které vznikají na základě výsledků voleb, ale hlavně které vytvářejí zákony, nařízení a různé regulace, jež jsou pak vládou a parlamentem schvalovány. To je zákulisí, které přežívá i jednotlivá volební období.
|
Referendum jako klacek na populisty? Mohli by přijít o mocnou verbální zbraň
Na ministerstvech je vytvářeno řadou odborných odborů, v nichž odborníci zpracovávají přidělenou agendu. Spadají sem dále specializované státní organizace, instituce a podniky, které se systematicky věnují určitému oboru nebo činnosti. Do vytvářecího a schvalovacího systému patří povinná připomínková místa, tedy opět síť zájmových nebo expertních sdružení či organizací, jimž se povinně předkládají návrhy zákonů, novel a nařízení. S jejich připomínkami se předkladatel musí povinně vypořádat.
NATO nejsou větrníky
Poslanci a senátoři pracují v odborných výborech, mají své poradce a asistenty, mohou konzultovat, mohou si předvolávat, žádat doplňující informace a vysvětlení. V určitých případech mají dokonce přístup k informacím utajovaným, které nikdo další mít nesmí. Každý návrh zákona nebo novely musí být doprovázen studií o tom, koho se zákon dotkne a jak (hodnocení dopadu regulace, z angličtiny zkratka RIA). To je jen pár příkladů pro představu, jak regulace vznikají a jak se schvalují.
Můžeme diskutovat o tom, jak usilovně zmíněné instituce a lidé v nich pracují a jak poctivě svou práci vykonávají. Jisté však je, že občan-volič podobnou informační základnou ani dostatkem času ke studiu návrhů nedisponuje.
Je možné a snad i správné vypisovat lidové hlasování o místních záležitostech. Například o výstavbě větrných elektráren v katastru obce. Zde lidé bydlí a dokážou zhodnotit, co obci větrníky přinesou a co komu konkrétně odnesou. Ale to už není případ otázky, zda máme vystoupit z NATO nebo obnovit trest smrti.
Velká bitva o „nebo“
Jistě také záleží na položené otázce. Není možné se ptát, jestli setrvat, nebo vystoupit z NATO. Druhá věta v souvětí ve vylučovacím poměru musí dávat alternativu: Vyhlásit neutralitu? Zavést povinnou základní vojenskou službu? Uzavřít mírovou smlouvu s Ruskem na věčné časy a nikdy jinak?
|
Česko bezpečnostním parazitem? Není třeba referenda o NATO, stačí neplnit závazky
A to „nebo“ už se stane předmětem lobbistů a zájmových skupin. Najmou hejno reklamních a komunikačních agentur, aby vysílaly tak či onak upravené informace, účelově vybrané statistické údaje a jednostranné interpretace. Budou je posílat do sdělovacích prostředků, najímat si influencery na sociálních sítích, zřídí sítě odpovídačů do diskusí pod články. Objektivita lidového hlasování beztak vezme zasvé.
Podle agentury STEM dnes členům vlády důvěřuje 23 procent obyvatel, Poslanecké sněmovně 24 procent a Senátu 34 procent dotázaných. Je to slabota. Důvěra voličů v ostatní voliče se nezkoumá, ale rozhodně bych ji nepřeceňoval.