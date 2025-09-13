Podaří se kultovním Prestižkám oslovit i mladé zákazníky? Novou kolekci pro ně vytvořil olympijský návrhář

Na rovinu – kdyby se vyhlásila anketa o nejnošenější módní kousek Čechů, Prestige ze Zlína by zcela jistě aspirovaly na vítěze. Firma Moleda ale zatoužila řady svých zákazníků rozšířit i o mladší generaci, a tak ke spolupráci povolala mediálně dobře známého olympijského návrháře Jana Černého. K samotné propagaci oslovila sportovní hvězdy, jako je wimbledonská vítězka Barbora Strýcová a kanoista Martin Fuksa.
Od výstřelku k masové kolekci
Jan Černý má k botám Prestige blízko od studentských let. Už tehdy jeho experimenty s nezačištěnou hranou vyvolaly pozornost módní scény – nejenže je hojně nosili návštěvníci pražského fashion weeku, ale na Instagram se s nimi vyfotil i slavný návrhář Virgil Abloh - tehdejší kreativní ředitel značky Louis Vuitton, u něhož byl Jan Černý na stáži. Tehdy ale šlo spíše o výstřední kusy pro milovníky módy, nyní Prestige spolu s Černým přináší kolekci, která míří na širší cílovku.
Po dvou letech vývoje vznikla poměrně elegantní řada z kůže a semiše. Nová kolekce Prestige X Jan obsahuje tři modely - v bílé, černé, a zelené variantě. Co do vzhledu jsou tenisky poměrně střídmé - nemají žádné pestré šněrování, i podešev je hladká. Výrazným detailem je snad jen zelený proužek na jazyku boty s logem značky Jana Černého. Nové Prestižky jsou celkově přepracované tak, aby oslovily nejen skalní fanoušky značky, kteří ji nosí jako pracovní obuv, ale i mladší generaci zákazníků, kterým záleží na trendech.
Až na EXPO 2025
Prestiže mají bohatou historii. Jejich první pár byl vyroben v roce 1984 v legendární bílé variantě s modrým pruhem. Od roku 2002 značku vlastní firma Moleda, která ročně vyrobí kolem 120 tisíc párů – ve Zlíně i ve slovenském Bardejově. Všechny použité materiály pocházejí z Evropy a boty si zachovávají pověst poctivé pracovní, ale i volnočasové obuvi.
A nejde jen o každodenní nošení! Jan Černý je mediálně známým autorem nástupnických uniforem pro české sportovce na olympiádu v Paříži, kam sice Prestižky nepropašoval, ale nově se v hnědé variantě staly součástí oficiálních uniforem české expozice na EXPO 2025 v Japonsku.
Odpůrci tvorby Jana Černého a jeho „flekatých“ trenčkotů si tak mohou říkat, co chtějí, ale právě díky Černému dostává česká pracovní bota další rozměr – zůstává věrná tradici, současně se snaží chytit dech s dobou. Pokud si mají Prestižky udržet místo v české kultuře, právě podobná spolupráce jim může vdechnout nový život.