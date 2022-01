Převýchova, díl 1. Evropská komise navrhla své ‚ano’ jaderné energii, ale…

Až na Silvestra večer navrhla své „ano“ pro uznání jaderné energie (a zemního plynu) coby čistých zdrojů. Je to návrh, o kterém se rozhodne během ledna a který má uspokojit Francii i Německo. Je to jasný politický kompromis. Leč z odmítavých reakcí zelených establishmentů v Rakousku (ale i v Německu) je zřejmé, oč usilují. Nikoliv o bezemisnost a dekarbonizaci ekonomiky (to by jim bezemisní a bezuhlíková technologie nevadila), ale spíše o převýchovu společností – o změnu životů, myšlení i rozhodování států, společností i lidských jedinců.