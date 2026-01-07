Donroeova doktrína. To není překlep, spíše nenadějné vyhlídky

Když krátce před svou druhou inaugurací dal Donald Trump najevo, že má zálusk na dánské autonomní území Grónsko, umístil tento newyorský deník Donroeovu doktrínu 8. ledna, zrovna před rokem, dokonce jako hlavní titulek na první stranu. Vlevo dole (fakt!) na ní byl usměvavý „president elect“ Donald s ukazovátkem v ruce před mapou Severní Ameriky s přeškrtanými geografickými názvy: Kanada, Grónsko, Mexický záliv. Od té doby se zmínky o Donroeově doktríně objevily čas od času i v jiných médiích: ve Financial Times nebo v New York Times s přídechem ironie, s obdivem naopak ve Fox News.
Kdo by se divil, že se ta hříčka zalíbila i samotnému vůdci MAGA revoluce, králi golfových greenů, postrachu narkoteroristů, Bohem seslanému zachránci americké jedinečnosti Donaldu I. Nezapomněl ji připomenout v mediálních vyjádřeních, když komentoval úspěšnou operaci ve Venezuele, z níž právě muži Delta Force s chirurgickou přesností vyřízli diktátora Madura. „Říkají tomu teď Donroeova doktrína,“ řekl s příslovečně upejpavou skromností novinářům.
Originálu, tedy Monroeově doktríně, je zrovna 203 let. Vyhlásil ji 2. prosince 1823 ve svém projevu o stavu unie prezident James Monroe, když oznámil, že území Ameriky nesmí být nadále kolonizováno evropskými zeměmi a pokud k tomu dojde, Spojené státy se proti tomu postaví silou. Na oplátku slíbil, že se Spojené státy nebudou plést do evropských záležitostí. (Pojmenování Monroeova doktrína vzniklo až o třicet let později.)
USA tehdy tvořilo 23 států. Americká armáda měla ve službě zhruba šest až osm tisíc mužů a velmi malou palební sílu. Kdyby mělo dojít k opravdovému konfliktu, musely by být povolány občanské milice. Evropské armády byly mnohonásobně silnější i mnohem lépe vyzbrojené. Pokud jde o ekonomickou sílu, panovaly rovněž jiné poměry. Podíl americké ekonomiky na světovém HDP činil necelá dvě procenta, Anglie, Francie a Německo měly zhruba po pěti procentech, nejvíc pak Čína (přes 30 %) a Indie (20 %).
Zkrátka, ještě nepojmenovaná Monroeova doktrína byla v čase svého zrodu odvážná, avšak šlo pouze o proklamaci nepříliš vlivného státu produkujícího především bavlnu a tabák.
Zato Donroeovu doktrínu může prosazovat nejsilnější ekonomika světa s nejvyzbrojenější armádou světa. Tedy pokud to opravdu není jen slovní hříčka. Na rozdíl od originální Monroeovy doktríny byla přece pojmenována dříve, než byl precizně deklarován její obsah. Zatím ho můžeme jen odhadovat.
Je tou doktrínou nedávno zveřejněná americká Národní bezpečnostní strategie? Nebo je to systematické doplňování území USA o místa s přírodním bohatstvím (Kanada, Grónsko)? Policejní dohled nad politickým uspořádáním zemí v Jižní a Severní Americe? Úplná proměna geopolitického uspořádání podle orwellovského modelu tří supermocností Oceánie, Eurasie, Eastasie?
Zejména to poslední nejsou tak úplně nadějné vyhlídky.