Americká centrální banka je kvůli Trumpovi na rozhoupané lodi. Ustojí to Fed?

Trump na ni s neomaleností a obhroublostí sobě vlastní tlačí, aby urychleně a výrazně snížila úrokové sazby. Ani se netají tím, že mu jde o dopad na výnosy amerických státních dluhopisů: nižší úrokové sazby by měly přinést snížení i do těchto výnosů, a tím snížit náklady, které musí Trumpova vláda platit investorům do amerických státních dluhopisů.
Ve středu večer našeho času Fed podle očekávání letos poprvé úrokové sazby skutečně snížil: posunul interval, v němž se bude snažit svými operacemi udržovat základní, jednodenní úrokovou sazbu, níž, do nové pozice 4,00–4,25 procenta. (Pro srovnání: Česká národní banka drží v tuto chvíli základní úrokovou sazbu ještě o více než půlku procentního bodu níže, na úrovni 3,50 procenta).
Klíčovým argumentem ve prospěch snížení sazeb nebyl Trumpův nátlak, nýbrž poměrně chabá čísla z poslední doby týkající se amerického trhu práce. Snížení bylo ve standardním termínu a ve standardním rozsahu (o čtvrt procentního bodu). Nebylo tedy ani urychlené, ani výrazné, jak by si Trump přál. Fed tak dává najevo, že k Trumpovým invektivám přistupuje podle půvabného beduínského hesla „Psi štěkají, a karavana jede dál“.
Nejednotná karavana
Úplně stoprocentně jednotná ale ta americká centrálněbankovní karavana už není. Ve výboru čelných představitelů Fedu známém pod zkratkou FOMC, který o nastavení základní dolarové úrokové sazby rozhoduje, totiž těsně před zmiňovaným jednáním zasedl namísto nedávno odešedší guvernérky Kuglerové poprvé nový člen: Stephen Miran.
Ano, ten Stephen Miran, který v pozici ekonomického poradce Donalda Trumpa loni na podzim vypracoval detailní a v mnoha ohledech poněkud divoký plán, jak snížit obchodní deficity USA. Miran tehdy mimo jiné navrhl, že by Trump pomocí pohrůžek vysokých cel na dovozy do USA mohl dotlačit centrální banky dalších velkých zemí světa k devizovým intervencím proti dolaru. (Návrh je trochu posměšně přezdívaný Mar-a-Lago Accord. Jde o kombinaci názvu Trumpova oblíbeného floridského letoviska Mar-a-Lago a označení mezinárodní dohody o protidolarových intervencích z poloviny 80. let nazvané Plaza Accord podle newyorského hotelu, kde byla uzavřena).
Miran bude členem výboru jen do konce původního mandátu Kuglerové, tedy jen asi čtyři měsíce. Zaměstnancem Bílého domu ale zůstal, vzal si na dobu působení ve Fedu pouze neplacené volno. Setrvání Mirana ve službách Trumpa podle některých komentátorů vyvolává podezření, že Miran nebude při svém hlasování v FOMC dodržovat zásadu politické nezávislosti.
Americká centrální banka snížila základní úrokovou sazbu na 4 až 4,25 procenta
Pro výše uvedené snížení cílového úrokového intervalu hlasovalo jedenáct členů FOMC. Jinak hlasoval jen poslední, dvanáctý člen – Stephen Miran. Nepřekvapil tím, že hlasoval pro větší snížení. Zároveň ale vlastně překvapil tím, že hlasoval pro snížení o pouhou polovinu procentního bodu. To je daleko méně, než co by rád viděl Donald Trump.
A tak se Miran pravděpodobně pokusil svému protektorovi zavděčit aspoň tím, že do takzvaného dot plotu – grafu, v němž jsou pomocí puntíků zachyceny představy členů FOMC o vhodné výši cílového úrokového intervalu v budoucnosti – nahlásil pro konec letoška hodnotu jen lehce pod 3 %, a to je zřetelně níž než puntíky všech ostatních členů výboru. (Zde je ale skutečně třeba používat slovo „pravděpodobně“, protože body jsou v grafu zachyceny bez uvedení jmen členů FOMC, od kterých pocházejí.) I bez Miranova puntíku ale z grafu vysvítá, že většina členů FOMC letos přece jen předpokládá ještě několik dalších snížení sazeb.
Jak vyštípat Cookovou
Napětí z Bílého domu do FOMC proniká nejen skrze osobu Stephena Mirana. U jednoho stolu s Miranem po oba dny měnověpolitického jednání seděla a o vhodném nastavení úrokových sazeb debatovala i další členka výboru Lisa Cooková. Tu se Trump už několik týdnů, zatím ovšem neúspěšně, snaží z vedení Fedu vyštípat na základě nesrovnalostí v jejích žádostech o hypotéky. Nesrovnalostí, které – jistě „náhodou“ – odhalil šéf jedné ze státních finančních institucí, jinak ovšem taktéž Trumpův vehementní spojenec. Na jiné členy výboru asi Trumpova klika žádný podobný škraloup zatím nenašla.
Na tiskové konferenci po rozhodnutí o snížení sazeb se na kauzu Cooková novináři ptali i šéfa celého Fedu Jerome Powella. Zaujal pozici nestranného pozorovatele s tím, že kauzu nebude nijak komentovat.
Člověk by čekal, že Cookovou podpoří – už jen proto, aby tím zahnal jakékoliv obecnější pochyby o morální integritě lidí ve Fedu. Mohl třeba obecně zmínit přínos Cookové pro debaty ve výboru, nebo aspoň odkázat na presumpci neviny.
Jeho neochota říct v její prospěch byť jen pár slov trochu budí dojem, že Powell sdílí podezření jejích kritiků. Podle nich tato dáma do vedení Fedu skutečně nepatří: i kdyby ohledně hypoték nepodváděla, každopádně na svou vrcholnou makroekonomickou pozici nestačí odborně.
Další možnost je, že se v Powellovi probudily instinkty právníka, což je jeho původní profese, který ke kterékoliv soudní tahanici radši neřekne vůbec nic, dokud to není nezbytně nutné.
Powellovi končí mandát šéfa Fedu v květnu 2026. Finanční svět tak se značnými obavami čeká, koho Trump vybere jako jeho nástupce a jak velký dopad to bude mít na další kroky Fedu coby instituce se zcela zásadním vlivem na stabilitu ekonomiky USA, a tedy i ekonomiky světové. Nezbývá než doufat, že Fed trumpovské houpání lodí ustojí a že si svoji politickou nezávislost uchová.