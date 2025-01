V Moskvě jsou ohledně Trumpa opatrní. Už jednou se spálili, říká ruský expert

Lidovky.cz: V Rusku, konkrétně v Moskvě, je vidět určitý optimismus s nástupem Donalda Trumpa na post amerického prezidenta. S čím to podle vás souvisí?

Myslím, že to má hodně co do činění s četnými prohlášeními, která Trump i jemu blízcí republikáni učinili. Konkrétně, že konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou by měl co nejdříve skončit. A mnozí republikáni, třeba viceprezident J. D. Vance, říkali, že Ukrajina musí nějakým způsobem přijmout, že ztratí některá svá území, přinejmenším to, které leží za frontovou linií.

Zdá se mi, že taková prohlášení vzbuzují v Moskvě určitý optimismus, ale na druhou stranu je na místě jistá opatrnost.

Protože během Trumpova prvního funkčního období takový optimismus také panoval. Ne přímo v Kremlu, ale přinejmenším mezi mnohými ruskými experty a analytiky. Ti věřili, že bude k Rusku vstřícnější. Ale Trump uvalil na Ruskou federaci tvrdé sankce a rovněž začaly první dodávky zbraní na Ukrajinu.