Piráti by rádi sebrali hlavě státu volnost při výběru členů bankovní rady i při udělování milostí, též chtějí usnadnit podání ústavní žaloby na hlavu státu. Nemusíte trávit léta na katedrách politologie, abyste viděli, že je to jen reakce na roky panování Miloše Zemana. Někdo by to označil za poněkud přízemní prvosignální revanš, jen kdyby nepostihl až příštího prezidenta, tu nevinnou bytost, která Pirátům nic neudělala.