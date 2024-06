Proč nesoudit prezidenty. Amerika bohužel rozbila svoje odvěká nepsaná pravidla

Zda Trump půjde do vězení, se dozvíme 11. července. Odhady toho, jak rozhodne soudce Juan Merchan, se liší, já si osobně myslím, že Trump půjde opravdu sedět. Proč?

Za prvé bude soudce Merchan oslavován jako hrdina klasickými médii spřízněnými s Demokratickou stranou a jejím establishmentem, vejde do dějin jako první soudce v historii USA, který poslal do vězení bývalého prezidenta, i první soudce v historii, který poslal do vězení top kandidáta na prezidenta, a možná i první soudce v historii, který pošle do vězení budoucího prezidenta dříve, než se prezidentem stane. To už je přece nějaká motivace!