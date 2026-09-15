Zeman dráždí, tedy je. Kdyby kandidoval na prezidenta, mohli by opět zápasit dva exkomunisté

Doložil to v pondělí v Lánech, kde bydlí a též se účastnil tryzny k výročí smrti TGM. Při tom na mikrofon promluvil o své eventuální kandidatuře na prezidenta. Že se nerozhodne teď, ale podle pravidel prezidentské volby, tedy během příštího roku. Právě tak jako Petr Pavel.
Čtete dobře. Tak hovoří muž, kterému bude 82 let, pohybuje se na vozíku a prezidentem už dvě období byl. A ještě si nahlas zahrává s možností, že by jím byl i potřetí. To u nás určitě není standardní, jak by řekl Václav Klaus. Ale patří to k osobnostem typu „balvanu v cestě“.
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„Ta gerontokracie nás zabije“
Kdysi jsem dával kamarádům k lepšímu hádanku. Co mají společného Miloš Zeman, básník a rebel Ivan Martin Jirous a nejslavnější horolezec všech dob Reinhold Messner? Všichni tři se narodili ve druhé polovině září 1944, tedy se mohli – jak se říká s nadsázkou – potkat na pískovišti.
Teď je Jirous 15 let po smrti, Messner na zaslouženém odpočinku, jen Miloš Zeman má stále potřebu aktivity. Místo filozofického „myslím, tedy jsem“ se řídí osobní zásadou „dráždím, tedy jsem“.
Faktem je, že Ústava Zemanově třetí kandidatuře nebrání. Omezuje jen následné prezidentské mandáty na dva, ale další po pauze připouští. V době, kdy v čele mocností stojí osmdesátníci (Trump) či sedmdesátníci (Si, Módí, Merz), by se Zeman až tak nevymykal. To jen zlomyslníci na webu píší ve stylu: „Ta gerontokracie nás zabije. To máte z toho, že se nemodlíte!“
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Upřímně. Nestane se to. Miloš Zeman k volbě nenastoupí. Sám to naznačoval v srpnovém rozhovoru pro iDNES: „To víte, že mě to láká… ale moje alter ego mému egu říká: Miloši, je to 82 let a neměl bys být českým Bidenem.“ Ale když tu ta možnost je a Zeman ji svými neurčitými výroky nechává otevřenou, lidé to rozebírají.
A z toho šťourání leccos vychází.
Zeman se možná dobře baví
Například toto. Je možnost, že by Miloš Zeman nastoupil k prezidentskému klání, v zájmu ještě někoho jiného než Zemana? Stěží. V Lánech byl v pondělí i jeho přítel, ústavní právník Aleš Gerloch, jenž teď kandiduje do Senátu na Kladně. Zemana má rád, ale když přišla řeč na volební kampaň, tak řekl: „Je třeba se sjednotit na jednom kandidátovi.“
Co tím myslí? Že se na něm má sjednotit hnutí ANO? Vládní koalice? Národně konzervativní proud ve společnosti? Možná chtěl Gerloch sdělit něco jako tohle: „Sjednotit se na jednom kandidátovi, ale ty, Miloši, jím bohužel nebudeš.“
Kdyby jím Zeman skutečně byl a kdyby proti němu kandidoval i Petr Pavel, mohly by nastat jisté pikantérie. Dost snadno by se pak dalo říkat, že téměř čtyřicet let po revoluci se ve finále přímé volby prezidenta utkají dva exkomunisté. Napadlo by snad v prosinci 1989 někoho, že se při volbě hlavy státu v letech 2023 a 2028 utkají dva bývalí komunisté?
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Všímají si toho i diskutéři na webu. Ukázka: „Jestli do finále pošlete dva komouše, tak se zase druhého kola nezúčastním.“ – Reakce: „Kdo má rád komouše anebo je volí, nějakou podivnou náhodou bude hlasovat jen pro jednoho z nich. Podobně jako při minulé volbě. Tam všichni komouši volili výhradně Babiše.“
Miloš Zeman se nad tím možná dobře baví. Není šílenec, aby ve svých 83 letech skutečně kandidoval na prezidenta. Do úřadu, který by definitivně opustil až ve svých 88 letech.
Ale možná ho potěší, může-li do mikrofonu říkat, že nemá rád senátora Miloše Vystrčila. Že na místo předsedy Senátu by se hodil právě Gerloch. A ať sám řekne cokoliv, ať provokuje a dráždí kohokoliv, média o to mají stále zájem. Tak proč by se nestylizoval do osobnosti, která je stále ve hře o Hrad?