Česká stopa na konferenci v Mnichově: rozpačitost přebíjel domácí zbrojař

Žádná další schůzka, na které by si naši mnichovští aktéři mohli aspoň vyměnit svoje postřehy z průběhu konference, se neuskuteční, protože po „esemeskovém incidentu“ mezi ministrem zahraničí a prezidentem se další zahraničněpolitická koordinace bude již odehrávat pouze mezi premiérem Andrejem Babišem a prezidentem.
Zamrzlé vztahy mezi Černínem a Hradem byly ostatně vidět i v Mnichově. I když hotel Bayerische Hof, kde konference probíhala, není velký, Pavel s Macinkou se zde nepotkali, neboť oba měli svojí „nabitou“ jednací agendu.
Dlužno zároveň dodat, že v Mnichově byly mezi nimi vidět určité odlišnosti v pohledu na válku na Ukrajině.
Jádrem narovnání vztahů s USA je větší odpovědnost Evropy za obranu, míní Pavel
Prezident může asi těžko souhlasit s tím, že Macinka zpochybnil tvrzení o tom, že Ukrajina bojuje „za naši budoucnost“. Podle ministra zahraničí totiž Ukrajina bojuje primárně „za budoucnost Ukrajiny, za svobodu Ukrajiny, za suverenitu a nezávislost.“ Dodal, že Západ by měl Kyjevu „samozřejmě pomáhat“, zároveň se ale domnívá, že část lidí na Západě se podle něj snaží pomoc zneužít.
Oba nicméně stejně hodnotí klíčovou roli Spojených států, které jako jediný světový hráč mohou nakonec přimět Rusko, aby válku ukončilo jednáním. Těžko ale mohou v této souvislosti přehlédnout poslední vyjádření amerického prezidenta Donalda Trumpa, právě v době konání mnichovské konference. Ten uvedl, že Rusko projevuje v současné době zájem o urovnání konfliktu na Ukrajině, a proto musí Kyjev začít „jednat“… „Zelenskyj musí jednat. Rusko chce uzavřít dohodu. Musí jednat, jinak promarní skvělou příležitost.“
Mnichovský trapas, truhlík z okresního přeboru. Opozice cupuje Macinkův výstup
Je tak na místě Pavlův optimismus, že v otázce ruské invaze na Ukrajinu a hledání mírového řešení, se podařilo sblížit stanoviska USA, Evropy a Ukrajiny?
Na druhou stranu byla ale konference příležitostí k pragmatickým diskusím o posilování vojenské připravenosti Evropy a roli, kterou v tom sehrává jak Severoatlantická aliance, tak Evropská unie. Svoje si zde „odpracoval“ spolu s prezidentem hlavně ministr obrany Zůna, který využil přítomnost plejády aliančních i nealiančních partnerů k jednání o praktických otázkách vojenské spolupráce. Na stole byla i důležitá diskuse o rostoucí roli obranného průmyslu při posilování evropských vojenských schopností, zvláště pak na východním křídle NATO.
Pavel se viděl v Mnichově se Zelenským, řešil výdaje na bezpečnost i tlak na Rusko
Není v této souvislosti od věci připomenout, že Česko bylo v Mnichově letos hodně viditelné i díky tomu, že konání konference podpořil holding Czechoslovak Group. Aktivní podpora konference ze strany CSG potvrzuje rostoucí význam skupiny na evropské i globální úrovni, který byl dále posílen jejím lednovým vstupem na burzu Euronext Amsterdam, jakož i expanzi obchodních aktivit CSG na německém trhu.
Jedná se určitě o „přidanou hodnotu“ pro českou zahraniční a bezpečnostní politiku Nabízí se ale otázka, zda jí nemohou poněkud oslabovat zmíněné domácí politické spory.
Autor je bezpečnostní analytik