Teprve uvidíme, zda rozhodnutí vlády vyústí v kompetenční žalobu, zda se bude touto věcí – kterou Ústava nikterak nespecifikuje – zabývat Ústavní soud. Ale i kdyby ano, bylo by to dost možná až s křížkem po funuse.
Otázky vyvolává spíš Starmer
Co vlastně znamená, že na summitu NATO nebude český prezident? Pro nás tolik, že Petr Pavel absolvoval jako prezident tři summity, ale čtvrtý vynechá. Je to zásadní moment pro účastníky i pozorovatele bojů na české názorové barikádě. Je to důvod k tomu, aby leckdo vyhlašoval vítězství v bitvě. Ať už vítězství vlády nad prezidentem, nebo osobní vítězství Petra Macinky nad Petrem Pavlem (ve stylu „to máš za to, jak jsi mě udal za údajné vydírání“). Ale není to důvod, aby se kvůli tomu někdo v Evropě, NATO i ve světě rozčiloval.
Jestli by mohlo zájem o Česko (spíš neblahý) něco podnítit, tak spíše to, kdyby se Petr Pavel skutečně vytasil s kompetenční žalobou. To by v některých očích mohlo vzbudit obavu z drhnutí, jaké do NATO nepatří.