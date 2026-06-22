Na summit NATO bez prezidenta. Macinka vyhrál, ale všimne si toho někdo v Ankaře?

Zbyněk Petráček
Komentář   16:50
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Fotogalerie19 Premium

Ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka na jednání vlády (22. června 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Tak už je jasno. Až z Prahy poletí vládní speciál na summit NATO do Ankary, nebude na palubě prezident Pavel. Není to konec celého melodramatu, ale základní rozhodnutí vlády, které bylo oznámeno v pondělí po poledni.

Teprve uvidíme, zda rozhodnutí vlády vyústí v kompetenční žalobu, zda se bude touto věcí – kterou Ústava nikterak nespecifikuje – zabývat Ústavní soud. Ale i kdyby ano, bylo by to dost možná až s křížkem po funuse.

Otázky vyvolává spíš Starmer

Co vlastně znamená, že na summitu NATO nebude český prezident? Pro nás tolik, že Petr Pavel absolvoval jako prezident tři summity, ale čtvrtý vynechá. Je to zásadní moment pro účastníky i pozorovatele bojů na české názorové barikádě. Je to důvod k tomu, aby leckdo vyhlašoval vítězství v bitvě. Ať už vítězství vlády nad prezidentem, nebo osobní vítězství Petra Macinky nad Petrem Pavlem (ve stylu „to máš za to, jak jsi mě udal za údajné vydírání“). Ale není to důvod, aby se kvůli tomu někdo v Evropě, NATO i ve světě rozčiloval.

Jestli by mohlo zájem o Česko (spíš neblahý) něco podnítit, tak spíše to, kdyby se Petr Pavel skutečně vytasil s kompetenční žalobou. To by v některých očích mohlo vzbudit obavu z drhnutí, jaké do NATO nepatří.

Vyzkoušejte siPremium za polovinu

S reklamou Bez reklam

Měsíční

49
99 Kč
Předplatit
Ušetříte 50 Kč

Roční

690
989 Kč
Předplatit
Ušetříte 30 %
 
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou
• Hrajete o 10 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20 %
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou
• Hrajete o 10 000 Kč na dovolenou

Měsíční

199
Předplatit

Roční

1 990
Předplatit
Ušetříte 398 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou
• Hrajete o 10 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

3 690
Předplatit
Ušetříte 1 086 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou
• Hrajete o 10 000 Kč na dovolenou

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.