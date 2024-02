Proč ty tajnosti. Veřejnost nesmí vědět, kde se hlava státu nachází?

Prezident má jistě právo jet do ciziny, má dokonce i právo být motorkář. Zatímco Václav Havel se rád bavil s Rolling Stones a Tomáš Garrigue Masaryk házel oblázky do moře na Capri, Petr Pavel může otúrovat několik set koní v záři jižního slunce.

Co je nešťastné, je tajnůstkářství Hradu. Veřejnost nesmí vědět, kde se hlava státu nachází? Proboha proč? Když jede prezident Spojených států na dovolenou, sleduje ho početný štáb novinářů, kavalkáda obrněných aut a vojenské helikoptéry. I lupínek někde v Nebrasce ví o tom, že je šéf Bílého domu zrovna na Havaji či v Camp Davidu. Prezidenta České republiky i USA volí občané a občanům se odpovídá. Tito proto mají právo vědět, kde se nachází.

Nikdo po jeho bodyguardech nechce, aby veřejnost informovali, zda prezident právě obědvá nebo si dal půlhodinku na lehátku u bazénu.

Jméno země, do které odcestoval, je ale snad přiměřený požadavek, stejně jako účel cesty do zahraničí. V opačném případě je to císař, a ne prezident.