Prezident Pavel rok od zvolení: „řád a klid“ i občasné zaškobrtnutí

Začněme pozitivně – máme prezidenta, který je reprezentativního vzhledu, vystupování a ve světě má i díky své historii určitý respekt. Proti jeho předchůdci jsme si v tomto ohledu nepochybně polepšili.

V čem ale Petr Pavel na Miloše Zemana ztrácí, je skutečnost, že není oním „homo politicus“ (což ostatně ani nijak neskrýval a neskrývá) a mohli jsme si to ověřit například opětovným prohlášením, že si není jistý, zda bude mandát za necelé čtyři roky obhajovat. Zkušený politik by se v rané fázi svého mandátu takto nevyjádřil, už čistě z principu. Na škodu to ale může být ve finále jen jemu samotnému.