Po excentricích na Hradě nám nezbývá, než si nového prezidenta užívat

Mluvíme-li o vyznamenáních, pak se současný prezident co do počtu řadí spíš ke štědřejšímu Václavu Havlovi než k – na metály skoupým – prezidentům Klausovi a Zemanovi. Můžeme tedy odhadnout, že i v příštích letech bude vyznamenaných kolem šesti desítek, že budou mít přednost vojáci a váleční hrdinové a že se mezi oceněnými objeví i sportovci a umělci (především herci).

S trochou nadsázky lze říci, že současný prezident je vypočitatelný – loňského rockera Mišíka střídá rocker Janda, operní zpěvačku Magdalenu Koženou Dagmar Pecková, a pokud tedy budete mít dost velkou tabulku, lze příští vyznamenané s velkou mírou jistoty „uhodnout“.

Prezident se sice zlepšil v disciplíně „feminizace oceňování“, protože z loňských dvaašedesáti vyznamenaných bylo 16 žen a letos je mezi šestapadesáti dekorovanými žen 19. Takže jsme procentuálně na dobré cestě, jen to tempo je poměrně šnečí.

Zajisté namítnete, že v kategorii válečných hrdinů musí být žen pomálu a mezi vrcholnými politiky a diplomaty se jich v minulých desetiletích prosadilo též poskrovnu. Jenže máme ženy nejen mezi herečkami a pracovnicemi v charitě či sociálních službách, jsou tu přírodovědkyně, lékařky, chemičky, obecněji výzkumnice a vysokoškolské pedagožky, o podnikatelkách nemluvě. Jenže ty Petr Pavel v kasárnách potkat nemohl a ani se o nich nich zjevně nedozvěděl.

K tomu je nutné dodat, že nevyznamenává ani muže podnikatele či výzkumníky. Jeho obzor je omezený. To je konstatování, nikoli výčitka, zde má prezident co zlepšovat. Možná by stálo za to, též popřemýšlet, za co se řády a vyznamenání rozdávají a zda sama jejich kategorizace není vlastně protiženská a pro muže „afirmativní“, tedy jim nadržující. Ale podobné úvahy jsou prezidentům i politikům vůbec bytostně cizí, takže zde změnu hned tak nečekejme.

Na oslavě 28. října je též chvályhodné, že se prezident nestydí být lidový a oceňuje sportovce a herce, miláčky národa, nad kterými leckterý „intelektuál“ rád ohrnuje nos. Má-li být svátek republiky svátkem všech, jiná cesta není. Kdo je letos skutečný lidový hrdina, když ne kapitán mistrů světa v ledním hokeji?

Námitka, že prezident je nudný či vypočitatelný, chybí mu fantazie a širší rozhled, je možná namístě, ale Petr Pavel volby vyhrál mimo jiné právě proto, že si od něj voliči slibovali, že nebude překvapovat. A on to opravdu nedělá v dobrém ani ve zlém, jako voják koná, co mu velí povinnost, a svět vnímá trochu suchopárně. Ale po třech excentricích v prezidentské funkci si republika trochu zklidnění zaslouží i během státního svátku.