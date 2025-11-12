Babiš a Pavel – ani studená válka, ani studený mír, zatím spíš ozbrojená neutralita

Premium

Fotogalerie 15

Prezident republiky Petr Pavel dnes přijal na Hradě předsedu hnutí ANO Andreje Babiše. (12. listopadu 2025) | foto: Zuzana Bönisch

Martin Zvěřina
Komentář   16:52
Z hlediska mnohého voliče byla dnešní schůzka Andreje Babiše s prezidentem Petrem Pavlem úplně zbytečná, bez výsledku. Oba protagonisté si trvají na tom, co již oznamovali v minulosti. Posun v Babišově postoji lze hledat mikroskopem: „Já jsem v minulosti sliboval, že mu to vysvětlím. Teď to vypadá, že pan prezident hlavně chce, abych to vysvětlil veřejnosti, ne jemu.“

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Za zajímavou lze považovat i větičku, která se týká způsobu vzájemné komunikace. Prý si termín příští schůzky nedomluvili, „budu psát panu prezidentovi přímo,“ prohlásil Andrej Babiš, z čehož lze soudit, že mu pozvání na Hrad nejsou po chuti.

Oba aktéři české politiky se zatím zakopali ve svých pozicích a v nich hodlají setrvat.

Čím bude tahle tahanice delší a nechutnější, tím hůř bude Petr Pavel případně obhajovat svůj prezidentský post.

Prezident chce, aby se budoucí premiér nejprve veřejně zavázal, jak chce řešit střet zájmů, pak předělal programové prohlášení vlády dle prezidentových připomínek a následně si nechal prezidentem odsouhlasit ministerské nominace. Naopak Andrej Babiš si představuje, že ho prezident jmenuje premiérem a pak se teprve hodlá o něčem bavit.

Potíž je v tom, že prezident republiky proti vítězi voleb nemá v ruce nic jiného než pravomoc jmenovat či nejmenovat jej premiérem.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu Lidovky.cz, iDNES.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.