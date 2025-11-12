Babiš a Pavel – ani studená válka, ani studený mír, zatím spíš ozbrojená neutralita

Za zajímavou lze považovat i větičku, která se týká způsobu vzájemné komunikace. Prý si termín příští schůzky nedomluvili, „budu psát panu prezidentovi přímo,“ prohlásil Andrej Babiš, z čehož lze soudit, že mu pozvání na Hrad nejsou po chuti.
Oba aktéři české politiky se zatím zakopali ve svých pozicích a v nich hodlají setrvat.
Čím bude tahle tahanice delší a nechutnější, tím hůř bude Petr Pavel případně obhajovat svůj prezidentský post.
Prezident chce, aby se budoucí premiér nejprve veřejně zavázal, jak chce řešit střet zájmů, pak předělal programové prohlášení vlády dle prezidentových připomínek a následně si nechal prezidentem odsouhlasit ministerské nominace. Naopak Andrej Babiš si představuje, že ho prezident jmenuje premiérem a pak se teprve hodlá o něčem bavit.
Potíž je v tom, že prezident republiky proti vítězi voleb nemá v ruce nic jiného než pravomoc jmenovat či nejmenovat jej premiérem.