Asi vám rupne žilka: v tuto chvíli nenarušuje ústavní pořádek Andrej Babiš, ale Petr Pavel

Jedna z těch bitev je očekávaná a v české politice téměř zákonitá, jedna je nová a poněkud sporná a jedna je úplná haluz. Ačkoli v té třetí při nejspíše nebude mít nastupující trojkoalice velký problém učinit nějaké ústupky, v zájmu české demokracie by je v žádném případě dělat neměla.
Ačkoli požadavek prezidenta na změnu v plánovaném programovém prohlášení se jeví leckomu intuitivně smysluplně a konkrétní požadavky považuje i Chlívek po obsahové stránce za naprosto rozumné, tak by jej vítězové voleb měli odkázat do patřičných mezí. Prezidentovi do programového prohlášení prostě vůbec nic není. A jeho vměšování se mezi vládu a parlament by se dokonce dalo bez nadsázky označit za pokus o porušování ústavního pořádku.
Prezident republiky není v úplně záviděníhodné pozici. Opustil jej klíčový ekonomický poradce a jeden z nejlepších makroekonomů v zemi David Marek; opustil jej klíčový ústavněprávní poradce a jeden z nejlepších ústavních právníků v zemi Jan Kysela; jeho hlavní političtí rádci (lobbista Petr Kolář a politolog Tomáš Lebeda) nemají s výkonnou politikou žádné praktické zkušenosti a teď proti němu stojí jeden z nejúspěšnějších a nejzkušenějších mocenských hráčů v zemi – Andrej Babiš.
Ne, Petru Pavlovi teď asi nezávidí ani největší nepřátelé. Přesto hraje těžkou partii překvapivě dobře.
Do jmenování ministrů mluvil už i TGM
Pojďme na první rovinu sporu. Pan prezident dal velmi ostře najevo neochotu jmenovat Filipa Turka ministrem zahraničí, když před měsícem pravil: „Pokud by se ukázalo, že jsou citace, které se dnes objevují v médiích, skutečně autentické, tak by ho to podle mého názoru diskvalifikovalo z jakékoliv ministerské pozice.“ Silný výrok, jímž si možná dost zúžil manévrovací prostor, ale jinak výrok pochopitelný.
Do zahraniční a bezpečnostní politiky českoslovenští i čeští prezidenti ingerovali vždycky - a je to tak dobře. Prezident je jak vrchním velitelem ozbrojených sil, tak reprezentuje stát navenek. Je logické a správné, když před jmenováním vlády dojde k nějaké elementární koordinaci, a jestli má současná hlava státu nějakou jasnou politickou kompetenci a odbornou expertízu, pak je to právě v bezpečnostní a zahraniční politice. Bylo by škoda ji nevyužít, bylo by škoda, kdyby Česko přestalo mluvit navenek srozumitelně.
Ostatně nejinak se choval Václav Havel, jenž měl zásadní výhrady třeba proti ministru zahraničí Janu Kavanovi (později se ukázalo, jak byly oprávněné). Nejinak se choval i Václav Klaus, jenž měl zásadní výhrady vůči Karlu Schwarzenbergovi (později se ukázalo, jak byly mylné). A nejinak se choval i Miloš Zeman, jenž měl zásadní výhrady k Janu Lipavskému. Do jmenování ministrů zahraničí mluvili prezidenti Masaryk i Beneš, tady nelze panu Pavlovi vytknout ani ň.
Když přednost mají politické preference
Druhá rovina sporu je značně komplikovanější. Petr Pavel trvá na tom, aby Andrej Babiš oznámil národu, jak hodlá vyřešit svůj konflikt zájmů coby politik a byznysmen v jedné osobě; Andrej Babiš kontruje, že zákon mu nakazuje toto udělat do třiceti dnů poté, co bude jmenován do funkce.
Chlívek nechce v tuto chvíli tento zápas pískat: oba postoje jsou lidsky i politicky pochopitelné, jakkoli zcela protichůdné. V téměř klasickém sporu legitimity s legalitou má dle Chlívku v ruce o malinko silnější karty vítěz voleb než prezident, ale to se může snadno změnit – chápání legitimity je u veřejnosti značně proměnlivé a hlava státu, pokud nemluví sprostě a neuráží všechny okolo, má v našich končinách vždy jistou míru jakési královské aureoly, která jí dává ve sporech s „obyčejnými“ politiky citelnou výhodu.
Kdyby se náhodou stalo, že nám bude ještě v roce 2026 vládnout kabinet Petra Fialy v demisi, tak Chlívek se neodvažuje předvídat, zda bude veřejné mínění vinit více prezidenta Pavla (za to, že nejmenoval vítěze voleb premiérem), nebo naopak „premiéra v očekávání“ Babiše (za to, že nechce veřejně oznámit, jak hodlá vyhovět zákonu o střetu zájmů).
Dle Chlívku jde o explicitní politický spor, v němž „správné“ řešení závisí jen na politických preferencích a sympatiích.
Věc mezi sněmovnou a vládou
Třetí úroveň sporu vytáhl prezident ve chvíli, kdy začal požadovat, aby nastupující trojkoalice změnila programové prohlášení. Hrad na svém webu vystavil prohlášení, které obsahuje tyto věty:
„V oblastech, kde Ústava a ústavní zvyklosti dávají prezidentovi možnost koordinovat a podílet se na zajišťování zájmů naší země, požádal prezident, aby jeho postoje zohlednila vláda v budoucím návrhu textu. Jde především o zahraniční a bezpečnostní politiku. Konkrétně vznesl návrh o doplnění dokumentu o mezinárodně bezpečnostní situaci, ve které se ČR nachází, stejně jako o zmínku o postoji vlády k ruské válce proti Ukrajině. Podobně požaduje prezident zahrnutí závazku plnění spojeneckých povinností v rámci NATO a navyšování obranných výdajů.“
Technicky a obsahově vzato by taková změna nemusela být pro nastupující vládu žádný velký problém – ostatně v posledních letech se z programového prohlášení vlády stává cár toaletního papíru. Kde jsou ty časy, kdy kabinet Mirka Topolánka v programovém prohlášení uváděl u každého bodu i závazná data plnění.
Tým Petra Fialy dokonce tento dokument takzvaně „revidoval“ uprostřed volebního období, čímž začal svého druhu parlamentní revoluci. A Babiš, jenž je schopný slíbit každému cokoli, by s nejvyšší pravděpodobností dokázal s partnery upravit text tak, aby se Petr Pavel najedl a Tomio Okamura zůstal celý. Ale přesto by to v žádném případě neměl dělat. Proč?
Protože programové prohlášení je text, na jehož základě vyslovuje Poslanecké sněmovna důvěru či nedůvěru vládě. Je to velmi formální dokument, na jehož základě vzniká velmi formální a zásadní akt vyslovení/nevyslovení důvěry. A je to vztah mezi sněmovnou a vládou, který nemá s prezidentem vůbec nic společného.
Jednou z klíčových úloh ústavy, páteřního zákona státu, je dělba moci mezi jeho jednotlivé složky. A bod jedna článku 68 ústavy říká zcela kategoricky: „Vláda je odpovědna Poslanecké sněmovně.“
Tečka.
Prezidentova role je nulová.
Prezident Havel měl velké vnitřní ideové potíže s první i druhou vládou Václava Klause. Přesto jej ani nepadlo po ní požadovat, aby měnila svou koaliční smlouvu, respektive programové prohlášení.
Prezident Václav Klaus měl velké ideové potíže s vládou Stanislava Grosse i Jiřího Paroubka, vlastně měl velké potíže i s vládou Mirka Topolánka, svého nástupce v čele ODS. Přesto jej ani nepadlo po ní požadovat, aby měnila svou koaliční smlouvu, respektive programové prohlášení.
Prezident Miloš Zeman měl nemalé potíže s vládou Bohuslava Sobotky. Přesto jej ani nepadlo po ní požadovat, aby měnila svou koaliční smlouvu, respektive programové prohlášení.
Programové prohlášení je důsledkem a výsledkem parlamentních, nikoli prezidentských voleb. Je kombinací předvolebních slibů a následných kompromisů vítězných stran, které s preferencemi a prioritami hlavy státu nemá vůbec nic společného.
Ostatně požadavek na změnu programového prohlášení je svého druhu logický nonsens: programové prohlášení fakticky existuje až ve chvíli, kdy jej premiér přednese ve sněmovně, do té doby jde jen o jakýsi papír a politickou dohodu vítězných partají.
Nebo ještě jinak: programové prohlášení je jakási veřejná smlouva mezi voliči (zastoupenými většinou poslanců) a nastupující vládou. Nikdy nešlo a nejde o „společnou programovou deklaraci vlády a prezidenta.“
Chlívek pro jistotu opakuje: všechny věty, jež Petr Pavel chce do vládního programového prohlášení zanést, znějí racionálně. Ale přesto je požadavek prezidenta měnit tento text v posledku zcela nehorázný a ve svých důsledcích by znamenal malý, leč zcela jednoznačný posun k poloprezidentskému systému.
Tedy přesně tu změnu ústavního pořádku, před níž prezident a jeho spojenci tolik varují.