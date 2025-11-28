Za co chytit Filipa Turka? Ani právní důvody by neměly být tajné

Ústavní právník Jan Kysela mluví o tom, že těmito důvody mohou být jen zákonem specifikované situace, například střet zájmů, ten se ale Turka netýká. „K právním důvodům můžete přidávat i bezpečnostní důvody, například informace od zpravodajských služeb, že je dotyčný agentem cizí moci, nebo složky od policie, která prověřuje mafii, jíž je dotyčný členem. To by nebyl právní důvod, ale byl by srovnatelně vážný,“ nechal se slyšet Kysela.
Jiný ústavní právník Jan Wintr, říká, že politické důvody prezident použít nemůže, neboť to přísluší sněmovně, která vyslovuje vládě důvěru či nedůvěru. Sám říká, že za vládu je odpovědný premiér a politické strany. Nicméně vyslovuje pochopení pro prezidenta. „Pokud by někdo byl nefalšovaným nacistou, asi bychom ho nechtěli ve vládě České republiky“, toto podle Wintra může být úvaha, ze které vychází prezident Pavel.
Do třetice ústavní právník Jan Kudrna, ten také netuší, co si představit pod právními důvody. Ani trestní oznámení na Filipa Turka jimi podle něj nejsou.
Když ani renomovaní experti netuší, jaké mohou být právní důvody pro nechuť Petra Pavla ke kandidátovi Turkovi, jak se v tom má vyznat občan?
Ušetřeme si spekulace
Pokud chce prezident po Andreji Babičovi veřejný slib, jak vyřeší střet zájmů, mohl by též i on sám veřejnosti vysvětlit, co mu vadí na Filipu Turkovi a specifikovat, jaké dává potenciálnímu premiérovi podmínky pro výběr ministrů.
Prezident by to mohl a měl udělat tím spíš, že se nacházíme ve zcela neoficiálním stádiu nezávazného politického vyjednávání a budeme v něm do té doby, než bude někdo jmenován premiérem. Ušetříme si spekulace a úvahy na téma, kdo je „nefalšovaným nacistou“, či zda je překážkou jmenování pouhá libovůle Petra Pavla.
Má-li být politika transparentní a srozumitelná, nelze jednu stranu tlačit k veřejným závazkům a zároveň své vlastní kroky nevysvětlovat. Možná se právní důvody na Hradě teprve horečně konstruují, aby Petr Pavel nemusel přiznat, že se mu Turek „jen“ nezamlouvá.