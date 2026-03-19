Jiná otázka zní, zda je prezident Pavel neformálním lídrem opozice. Hledáte-li odpověď, tady už nerozhoduje právní kvalifikace, ale takové věci jako sympatie, pocity, emoce a politický cit. Tady se rozhoduje každý volič sám za sebe.
Mnozí tvrdí, že na lídra opozice Petra Pavla povýšili Mikuláš Minář a jeho „chvilkaři“. Že oni ho nehájili jen proti nátlaku Petra Macinky (proti „vydírání“ esemeskami, jak se s oblibou říká), ale hájí ho skoro ve všem, kde se postoj prezidenta rozchází s postojem vládní koalice. A ukázalo se, že sám Pavel musí minářovské fanoušky brzdit, ba se od nich distancovat, aby nepůsobil příliš stranicky.
Dejme tomu, že to tak je. Že Pavel tak činí i s ohledem na příští volby hlavy státu. Kampaň před nimi začne už za rok a půl. Ale pozor, ten obraz není tak černobílý. Středa ukázala, že do role lídra opozice tlačí Pavla nejenom „chvilkaři“, ale snad ještě víc vládní koalice.
Jsou to jen detaily, ale o něčem vypovídají.
My to vysvětlíme lépe
Ve středu premiér Babiš oznámil, že až pojede na letní summit NATO do Ankary, nevyrazí v tandemu s prezidentem, ale ve dvojici s šéfem diplomacie a Motoristů Petrem Macinkou.
Přitom dříve sám Babiš tvrdil, že Česko bude na summitu zastupovat právě prezident, vždyť je to i bývalý vysoký činitel NATO. Proč ta náhlá změna? Že bychom sledovali pokračování vzájemných truců? Třeba odplatu za prezidentův odpor vůči Turkovi? Ale kdež. Spíše je to součást premiérova oblíbeného mikromanagementu. „Myslím, že bude nejlepší, když tam pojedu s Macinkou,“ řekl Babiš v televizi. „Protože my to budeme vysvětlovat lépe než pan prezident, který nás za to kritizuje.“
Cílem je, aby v Alianci prošel český rozpočet na obranu. Aby Babiš s Macinkou vysvětlili, že na obranu nedáme jen 155 miliard korun (1,73 procenta HDP), jak se v něm píše, ale s výdaji z ministerstva dopravy se dostaneme na 174 miliard (2,07 procent HDP). Aby Aliance řekla, že je to tak košer, v souladu s naším závazkem.
O tom, zda je ten přípočet skutečně košer, rozhodne metodika Aliance. Leč pánové Babiš a Macinka mají asi pocit, že prezident Pavel by v tom vojenském prostředí působil opozičně, že by nahrával „nepříteli našich lidí“, rozuměj spojencům v NATO, tudíž ho nechají doma. Aniž by mu to řekli předem.
Jsou to jen drobnosti, ale vytvářejí obraz
Za druhé, ještě větší drobnost. Ve středu se v ústavně-právním výboru Sněmovny hlasovalo o návrhu, který může hlavě státu odebrat pravomoc ke jmenování a odvolání šéfů stálých misí u mezinárodních organizací. A vládní tábor takovou změnu svými hlasy prosadil, takže půjde do hlasování v celé Sněmovně.
Řeknete si, že je to drobný detail pod rozlišovací schopnost běžného voliče. Dost možná ano. Ale zároveň je to detail zapadající do mozaiky tlaku na prezidenta. Tedy k tomu, co ukázalo jeho vytěsnění z delegace pro letní summit NATO v Ankaře.
Jak už bylo řečeno, jsou to pouze jednotlivosti. Navíc jsou prosazované podle demokratických hlasovacích a ústavních pravidel. I když by někdo mohl namítnout, že Guth-Jarkovský by to s „postiženým“ prezidentem vykomunikoval lépe. Stačilo mu to říci nějak slušně a předem.
Ale když se ty drobné kamínky poskládají, vytvářejí mozaikovitý obraz. Ten obraz naznačuje, že prezident se ocitá pod jistým tlakem vládní koalice. A to i v době, kdy se rozhodl podepsat zákon o rozpočtu, tedy „nedělat vládě problémy“. A jak víme z fyziky, každý tlak vyvolává protitlak.
Až se zase bude říkat, že prezident Pavel je tlačen do role lídra opozice, bylo by dobré dodat, že ho tam netlačí jen „chvilkaři“, ale teď spíše sama vládní koalice.