Je-li prezident republiky tajnosnubný ohledně své dovolené a celková situace ukazuje docela velkou míru netransparentnosti, pak jsou otázky na místě. Jen se člověk ptá, zda zrovna poslanci SPD a Motoristů budou dostatečně střízlivými a rigorózními tazateli a neudělají z parlamentní rozpravy nenávistný hnus.
Nulová opatrnost hlavy státu
Sám prezident Pavel se poslední motorkářskou dovolenou příliš nevyznamenal, nejprve trval na tom, že volit nebude, protože „došlo k chybě v plánování“. Tohle tvrzení nevydýchal prezidentův tým a nechal uniknout informaci, že hlavu státu jeho lidé upozorňovali na to, že dovolená v době voleb je chyba a že prezident nemá odjíždět. Jenže Petr Pavel si zjevně nenechá poradit od nikoho, o čemž vypovídá podráždění jeho manželky, která obvinila stát z toho, že jejímu muži neumožnil volit z Afriky.
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Prezidentova volební groteska. Lidovým flanelem to začíná, soukromým tryskáčem to končí
Paní Pavlové se dostalo dostatečně důrazné negativní reakce, která ji měla varovat, leč nevarovala. Když potom obhajovala svou vlastní nepřítomnost u voleb, tvrdila, že to prý není lhostejnost, ale víra v občany. Ukázkový alibismus a neprofesionální komunikace.
Prezident údajně situaci zachránil svou páteční přítomností v Černoučku. Nicméně z jeho neochoty odpovědět na víc dotazů před volební místností přímo čišela naštvanost a vztek z toho, že byl nucen přerušit dovolenou. Patrně si opět nenechal poradit a neprojevil ani špetku pokory, svou chybu dost dětinsky maskoval a vynucený návrat k volební urně vydával za vytoužené řešení (které ovšem před tím sám popíral). Pro prezidentovy obdivovatele však byla situace zachráněna a vše bylo napraveno. Dokonce jsme se dočetli, že Petr Pavel je nenápadný vítěz voleb. Pozoruhodné.
Nepochybujeme o tom, že členy prezidentova týmu určitě napadlo, že nejen média se budou ptát, kdo platil let Casablanka – Praha a zpět, když se pátralo po tom, za jakých okolností prezident cestoval na předem plánovanou dovolenou. Mlčení není vůbec dobrou reakcí a tvrzení, že let nešel na vrub veřejných peněz, uklidňující není absolutně.
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Když navíc vidíme nulovou opatrnost hlavy státu, která „náhodou“ účinkuje v reklamním spotu rafinérské firmy, je podezření na místě. Prezident zjevně nemá pod kontrolou ani to, zda není nástrojem něčího marketingu.
Čekání na vstřícnější tón
Komunikačně šlo nepochybně zvolit otevřenější způsob. Všem musí být jasné, že dlouho plánovaný odlet na dovolenou, byť privátním tryskáčem, je řádově levnější než ze dne na den objednaný let.
Stále ještě můžeme dostat důkladné, věrohodné a kultivované vysvětlení, jak to bylo s placením letu, který může stát klidně tři prezidentské platy. Občané zajisté ocení i trochu vstřícnější tón.
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Ale bez ohledu na výsledek víme, že prezidentský pár nechápe svou roli a nenechá si poradit. O. k., takových prezidentů jsme již měli. Na druhé straně otázka mnohem podstatnější zní, kdo zaťatého Petra Pavla donutil vrátit se z pouště od svých milovaných pojízdných hraček. Který miliardářský „přítel na telefonu“ má takovou moc, aby trucujícího dětinu donutil vykonávat prezidentský mandát? Z prezidentské kanceláře nikdo takovou moc nemá.