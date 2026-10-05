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Třetí chyba. Zdánlivě nevinné pochybení prezidenta Pavla se může připomenout v nejméně vhodnou dobu

Ondřej Neff
Poslední slovo   20:00
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Ondřej Neff | foto: Lidovky.cz

Prezident Petr Pavel udělal politickou chybu. Odjel na zahraniční dovolenou v termínu voleb, které sám vyhlásil. Je to zároveň chyba osobní? U politika osobní i politické splývá. Hodnocení této politické chyby je široce sdílené.

Mrzí mě, když čtu tweet Američana Erika Besta: „To je snad poprvé, co kritici prezidenta Pavla mu přejí nepřerušenou zážitkovou dovolenou a jeho fanoušci ho nabádají, ať přestane blbnout a vrátí se včas domů.“ Ať mi pan Erik Best leze krkem sebevíc, v tomhle je jeho postřeh naprosto správný. Píše se mi to těžce. Jsem rád, že máme po desetiletém trapném Zemanově prezidentském období seriózní hlavu státu.

Na chybu v plánování má nárok i hlava státu. Kdo něco podobného nezažil, ať hodí kamenem

Asi každý má své červené linie, za nimiž leží území „NEBRAT“. Uvedu aspoň tři z těch mých: pohádka o Rusku ohroženém agresivitou Západu, genocidní koncept „Palestina od řeky k moři“ a na naší scéně narativ o agentu Pávkovi. Podcast Šťastné pondělí Jindřicha Šídla jsem přestal sledovat, když v něm žertoval na téma „tři estébáci“ – rozumějte trojice Babiš, Klempíř a Pavel. O to víc mě bolí, když si z prezidenta dělá šoufky Erik Best a já musím říct: jo, tohle sedí.

Politické chyby dělá každý politik a prezidenti nejsou imunní. Dělá je i Petr Pavel. Dnes vidíme jako politickou chybu nejmenovat Filipa Turka ministrem. Turka teď Babiš decentně ukládá do kvelbu s harampádím. Druhou chybou byla ústavní stížnost. Už brzy bychom se měli dozvědět, jak Ústavní soud naloží s křehkou rovnováhou mezi vládou a prezidentským úřadem. Nicméně jedna i druhá politická chyba je diskutabilní. Jsou pro ně i proti nim vážné argumenty.

Ignorování voleb je taky politická chyba. Zdánlivě se vysoké politiky netýká, až na to, že se může promítnout do příštích prezidentských voleb. Má zároveň lidský rozměr, a tím se dostávám k jádru věci: jak k tomu mohlo dojít?

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Chybu může udělat každý. Politik má ale kolem sebe lidi, kteří by mu měli říct: „Bacha, tohle je přes čáru.“ Proč si nikdo netroufl říct premiérovi Nečasovi: „Péťo, je fajn, že máš milenku, ale ona fakt nemůže úkolovat kontráše na tvoji manželku.“ Ani ministr spravedlnosti Blažek asi neslyšel varování: „Pavlíku, vzpamatuj se, toho chlapa pustili z basy a jen blázen uvěří, že daruje miliardu z dobroty srdce.“ O prezidentských poradcích kolují legendy. Hlava státu je prý v rukou loutkovodičů. To sakra žádný z nich nedokázal těmi nitkami včas cuknout a zvolat: „Maroko ne, a když, tak až po volbách!“

Na panovnických dvorech fungovala instituce králova šaška. Jako jediní u dvora disponovali takzvaným privilegiem blázna. Mohli králi říct krutou pravdu a kritizovat jeho rozhodnutí, aniž by přišli o hlavu. Není pravděpodobné, že by se podobný potřebný institut dnes zavedl. Vysocí potentáti jsou pak nuceni brát funkci dvorního blázna na sebe. Občas jsme svědky skutečně pozoruhodných výkonů.

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