„Z hlediska politického ovšem odmítám zasahování do svého soukromí,“ stojí v prezidentově prohlášení. To je navíc zakončeno větičkou: „Věřím, že tímto je záležitost vysvětlena a uzavřena.“
Možná se nejprve zastavme nad prezidentovým návratem z pouštní dovolenky. Nejprve létal výhradně soukromými letadly (za což zaplatil 460 tisíc) a pak se vrací nízkonákladovou linkou. To působí dojmem, že v tom má prsty nějaký píárista se snahou vylepšit prezidentův obraz v očích veřejnosti. Petr Pavel je přeci lidovým hrdinou, jakmile svlékl motorkářskou kombinézu, navlékl plebejskou flanelku a spěchal na nejlevnější linku do Prahy.
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Prezidentova volební groteska. Lidovým flanelem to začíná, soukromým tryskáčem to končí
To je přeci směšné. Na jedné straně to působí dojmem, jako by hlavě státu došly peníze a neměl na cestu zpět, což je zcela určitě hloupost. Stejně málo pravděpodobné je, že se z rallye v poušti nevracelo nějaké vhodné soukromé letadlo, které by mohlo pana prezidenta i s kamarády dopravit do vlasti. Ale proč ne, je to na prezidentovi. Při téhle zprávě se kdekdo rozchechtal a vybavila se mu literární postava podvodníka Ostapa Bendera z románu Dvanáct křesel. Ten cestoval vlakem zpravidla na nárazníku. Byl-li návrat nízkonákladovou linkou míněn jako gesto, moc se nepovedlo.
Pochopení pro prezidentovo podráždění
Chápeme hlavu státu a její starost o soukromí, na druhé straně legitimitu otázek na to, kdo cestu financoval, Petr Pavel dodatečně uznal, stejně jako dodatečně uznal, že nepřítomnost u voleb by byla z jeho strany chybou. Žádné vlamování se do soukromí prezidenta jsme tedy neviděli.
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Pavel nakonec volby „zachránil“, ale svou pověst poškodil. Nyní jej dohání soukromé letadlo
Pokud se totiž nějaké informace objevovaly, pocházely výhradně od prezidentových kamarádů, kteří s ním sdílejí vášeň pro spalovací motory, zpravidla na dvou kolech. Především jejich indiskrece na sociálních sítích rozpoutaly debatu. Měl-li by tedy prezident někoho mírnit, jsou to především jeho kamarádi z dovolené, usilovně se stylizující do role drsných motorkářů, ale zároveň neschopní držet se zpátky. Museli se pochlubit světu svým kamarádšoftem s prezidentem: Koukejte, jakej jsem frajer, jezdím s prezidentem po poušti. Prezidentovo „náhodné“ účinkování v reklamním spotu petrolejářské firmy též nezpůsobil nikdo z Česka, kdo se o Pavlovu dovolenou zajímal.
I pro prezidentovo podráždění lze mít pochopení. Určitě se na dovolenou těšil, když jí dával přednost před volbami, a dokonce se kvůli tomu pohádal se svým týmem. Reakce české veřejnosti jej musela zaskočit, k jeho kritice se připojovali jindy bezvýhradní obdivovatelé. A myslel-li si, že vše lze „spláchnout“ bleskovou cestou Casablanca – Černouček a zpět, opět se spletl. Otázku, kdo platil mimořádný let, máme zodpovězenu, ovšem utnout další debaty nemůže ani hlava státu.
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Kolik stála cesta k volbám? Pavel zveřejnil částku, odmítá ale zásah do soukromí
Petr Pavel je sice armádní generál a z titulu prezidenta i vrchní velitel našich ozbrojených sil, ale my nejsme vojíni, na které postačí vykřikovat rozkazy.