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Hrdinův návrat na podvozku. Pavlova cesta nízkonákladovou linkou měla být PR tečkou za dovolenou

Martin Zvěřina
Komentář   15:00
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Briefing prezidenta Petra Pavla před odletem do USA na Valné shromáždění OSN....

Briefing prezidenta Petra Pavla před odletem do USA na Valné shromáždění OSN. (20. září 2026) | foto: ČTK

Prezident Petr Pavel po příletu do Prahy (15. října 2026)
Prezident Petr Pavel po příletu do Prahy (15. října 2026)
Prezident Petr Pavel po příletu do Prahy (15. října 2026)
Prezident Petr Pavel po příletu do Prahy (15. října 2026)
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Prezident Petr Pavel se vrátil z dovolené nízkonákladovými aerolinkami a vydal prohlášení, ve kterém specifikoval, kolik platil za letenky. Zdůraznil, že dovolená byla čistě jeho soukromou záležitostí a z erárních peněz nešla ani koruna.

„Z hlediska politického ovšem odmítám zasahování do svého soukromí,“ stojí v prezidentově prohlášení. To je navíc zakončeno větičkou: „Věřím, že tímto je záležitost vysvětlena a uzavřena.“

Možná se nejprve zastavme nad prezidentovým návratem z pouštní dovolenky. Nejprve létal výhradně soukromými letadly (za což zaplatil 460 tisíc) a pak se vrací nízkonákladovou linkou. To působí dojmem, že v tom má prsty nějaký píárista se snahou vylepšit prezidentův obraz v očích veřejnosti. Petr Pavel je přeci lidovým hrdinou, jakmile svlékl motorkářskou kombinézu, navlékl plebejskou flanelku a spěchal na nejlevnější linku do Prahy.

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To je přeci směšné. Na jedné straně to působí dojmem, jako by hlavě státu došly peníze a neměl na cestu zpět, což je zcela určitě hloupost. Stejně málo pravděpodobné je, že se z rallye v poušti nevracelo nějaké vhodné soukromé letadlo, které by mohlo pana prezidenta i s kamarády dopravit do vlasti. Ale proč ne, je to na prezidentovi. Při téhle zprávě se kdekdo rozchechtal a vybavila se mu literární postava podvodníka Ostapa Bendera z románu Dvanáct křesel. Ten cestoval vlakem zpravidla na nárazníku. Byl-li návrat nízkonákladovou linkou míněn jako gesto, moc se nepovedlo.

Pochopení pro prezidentovo podráždění

Chápeme hlavu státu a její starost o soukromí, na druhé straně legitimitu otázek na to, kdo cestu financoval, Petr Pavel dodatečně uznal, stejně jako dodatečně uznal, že nepřítomnost u voleb by byla z jeho strany chybou. Žádné vlamování se do soukromí prezidenta jsme tedy neviděli.

Pavel nakonec volby „zachránil“, ale svou pověst poškodil. Nyní jej dohání soukromé letadlo

Pokud se totiž nějaké informace objevovaly, pocházely výhradně od prezidentových kamarádů, kteří s ním sdílejí vášeň pro spalovací motory, zpravidla na dvou kolech. Především jejich indiskrece na sociálních sítích rozpoutaly debatu. Měl-li by tedy prezident někoho mírnit, jsou to především jeho kamarádi z dovolené, usilovně se stylizující do role drsných motorkářů, ale zároveň neschopní držet se zpátky. Museli se pochlubit světu svým kamarádšoftem s prezidentem: Koukejte, jakej jsem frajer, jezdím s prezidentem po poušti. Prezidentovo „náhodné“ účinkování v reklamním spotu petrolejářské firmy též nezpůsobil nikdo z Česka, kdo se o Pavlovu dovolenou zajímal.

I pro prezidentovo podráždění lze mít pochopení. Určitě se na dovolenou těšil, když jí dával přednost před volbami, a dokonce se kvůli tomu pohádal se svým týmem. Reakce české veřejnosti jej musela zaskočit, k jeho kritice se připojovali jindy bezvýhradní obdivovatelé. A myslel-li si, že vše lze „spláchnout“ bleskovou cestou Casablanca – Černouček a zpět, opět se spletl. Otázku, kdo platil mimořádný let, máme zodpovězenu, ovšem utnout další debaty nemůže ani hlava státu.

Kolik stála cesta k volbám? Pavel zveřejnil částku, odmítá ale zásah do soukromí

Petr Pavel je sice armádní generál a z titulu prezidenta i vrchní velitel našich ozbrojených sil, ale my nejsme vojíni, na které postačí vykřikovat rozkazy.

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