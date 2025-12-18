Jak se chová chlap? O Pavlovi s Turkem a měření pindíků po úspěšném „opichu“

S omluvou kvůli vyhřezlé ploténce se Turek neúčastnil ani konzultace s Pavlem, ani se nedočkal nominace do Babišova kabinetu. Pak řekl, že když mu zabere „opich“ páteře, požádá o schůzku: „Hned jak mi bude lépe, budu psát na Hrad.“
Okolí prezidenta reagovalo tím, že zatím nic neproběhlo. „Nelze řešit termín, když netušíme, kdy bude zdravotně moci,“ řekl mluvčí Vít Kolář. „Termín schůzky nemám. Záleží na zdraví Filipa Turka, ale i na tom, kdy o schůzku požádá a bude možné ji uskutečnit i s ohledem na můj program. Ten je v poslední době hodně nabitý. Takže bude záležet na tom, kdy dostaneme žádost a budeme schopni ji do programu vtěsnat,“ prohlásil sám prezident Pavel pro Deník.cz.
Zdroj z Hradu pak serveru Aktuálně.cz sdělil, že se schůzka nemusí odehrát do konce roku, jak si Turek představuje. „Musí se to připravit organizačně a lidé na Hradě mají dovolenou, vůbec si to neumím představit. Ať se podívají do kalendáře,“ řekl výše popsaný zdroj z Hradu. „Jdu se podívat,“ vyťukal v reakci na sociální sítě Turek. (Posun přišel až dnes, kdy Hrad oznámil, že prezident Petr Pavel přijme Filipa Turka v pondělí 22. prosince).
|
Čekáme na kompeteční žalobu, nebo to Turek nakonec vzdá sám?
Mezitím se odehrála i další výměna vzkazů od obou aktérů aktuálně největšího politického mače. „Těžko si dokážu představit, že by přišel s něčím, co by vyvrátilo moje pochybnosti o něm,“ uvedl na Turkovu adresu Pavel. „Pokud by měl být ministrem někdo, kdo po většinu svého dospělého života dává najevo, že pravidla a zákony jsou tady pro ty slabší a že někteří jsou takovými frajery, že si mohou dovolit pravidla obcházet a na zákony kašlat, pak to není dobrý příklad,“ poznamenala dále hlava státu.
Střet bude hlubší
Prezident zmínil i leckdy bizarní Turkovy omluvy nejrůznějších excesů včetně starých příspěvků na sociálních sítích hemžících se nacistickou tematikou. „Měl by se chovat jako chlap, a když udělá chybu, tak se k ní přiznat a nějak se k tomu postavit. A nevymýšlet si jako malý kluk,“ konstatoval Pavel.
Ministerský kandidát Motoristů v rekonvalescenci reagoval opět skrze sociální sítě. „Mám z toho dojem, že jsem nejhorší člověk na světě. Přesto bych hodnocení nechal na voličích a občanech republiky. Právní důvody nejmenování neexistují a jako chlap se chovám,“ napsal Turek.
|
O strašlivé válce Hradu s Turkem. Je faul s dobrým úmyslem povolený?
„Prý nedodržuji pravidla, nemyslím si, ctím především psaná pravidla, tedy pravidla zákonná, ne pravidla některých novinářů. Proto jsem bezúhonný, důkazem bezúhonnosti je například můj zbrojní průkaz a myslím, že jsem velmi kvalitně reprezentoval zájmy České republiky v europarlamentu. Měli bychom ctít všichni dohromady i nejvyšší pravidlo. Jmenuje se Ústava České republiky,“ dodal kandidát Motoristů.
Následovala přestřelka obou soků, zda Česko mohl zastupovat na jednání šéfů životního prostředí slovenský ministr Tomáš Taraba. Pavlovi se to nelíbilo, načež se ukázalo, že Taraba Česko nezastupoval, jen měl pověření hlasovat, kdyby se hlasovalo. Což neproběhlo. Každopádně je vidět, že tento střet bude hlubší. Vše nasvědčuje tomu, že už to není jen o Pavlově symbolickém vzdoru vůči nastupujícímu Babišovu kabinetu. Působí to mnohem osobněji, skoro jako klasické chlapské měření pindíků. Uvidíme, kdo bude mít většího…