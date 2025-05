Čarodějův učeň. Nechá se prezident Pavel při jmenování ministrů inspirovat Zemanem?

Obecná formulace pochopitelně cílí na konkrétní subjekty, zejména na SPD Tomia Okamury a Stačilo! předsedkyně KSČM Kateřiny Konečné, které navrhují referenda o našem setrvání v EU či v NATO. A i když jejich představitelé občas různě kličkují, například tvrzením, že jim jde hlavně o vůli lidu, evidentně se ji snaží směřovat k vystoupení.

Dle průzkumových preferencí se přitom jako nejpravděpodobnější výsledek voleb jeví spolupráce hnutí ANO právě s SPD nebo se Stačilo!, buď přímo vládní, či alespoň parlamentně-podpůrná. ANO sice v programu vystupování ze západních struktur nemá, žádná koalice však není zadarmo a může snadno znamenat nutnost přistoupit na některé programové priority daného partnera.

Třeba na prosazení obecného zákona o referendu, jež v českém ústavním pořádku stále chybí, a jeho následném vyvolání. Andrej Babiš by na podobný scénář přistoupit mohl, nikoliv jako zastánce czexitu, nýbrž jako drsný pragmatik, s přesvědčením, že Češi by pak v referendu hlasovali pro setrvání. V jeho optice by se tak vlk nažral a koza zůstala celá.

V dnešní době by však šlo o hru s ohněm. Ostatně, britský expremiér David Cameron též žádný brexit nechtěl, doufal, že se Britové rozhodnou v EU setrvat, a on jen iniciací všelidového hlasování zavře ústa radikálnímu (ve smyslu radikálně protiunijnímu) křídlu své strany. Leč podařilo se mu zplodit téměř ikonickou ilustraci zákona nezamýšlených důsledků.

Hvězdná hodina hlavy státu

Petr Pavel asi nechce věci nechat dojít tak daleko. Snadno pak ale uslyší kritiku, že se ve snaze o záchranu prozápadního směřování České republiky prostě opičí po svém předchůdci. Ten nesporně prošlápl mnohé, často až netušené cestičky, jak posilovat prezidentskou moc. Sice se pohyboval na samé hraně ústavy, ba možná i za ní, avšak žádné závazné rozhodnutí Ústavního soudu nepadlo, a tudíž jsme zde odkázáni pouze na obsáhlý diskusní materiál. Každopádně platí, že dostat určité tahy hlavy státu k Ústavnímu soudu je docela obtížné, reálně ji sesadit pak skoro nemožné.

A byť český prezident silnými pravomocemi zrovna neoplývá, zejména v době skládání vlády nastává jeho hvězdná hodina. Má k dispozici první dva pokusy, až případný třetí by byl na předsedovi Poslanecké sněmovny. A česká ústava prezidenta ve výběru premiéra nelimituje, nemusí jmenovat představitele vítězné strany voleb, ani toho, kdo mu na Hrad přinese alespoň stojedničku neboli nadpoloviční většinu poslanců a poslankyň, kteří hodlají závazně podpořit příští vládu.

Jde pouze o nepsaná pravidla. A, jak nám Miloš Zeman názorně ukázal, pokud první prezidentem jmenovaná vláda nezíská důvěru ve sněmovně, prostě ji pověří vládnutím v demisi, přičemž ústava mu exaktně nestanoví žádnou lhůtu, dokdy má jmenovat vládu druhou.

Petr Pavel tak opravdu může Andreje Babiše po volbách postavit před následující dilema: Milý Andreji, chceš-li vládnout s Okamurou či s Konečnou, třeba toho dosáhneš, ale čeká tě dlouhá a trnitá cesta. Anebo uzavřeš něco jako opoziční smlouvu s částí předchozí vládní sestavy, jež rychle pustí do Strakovy akademie tvůj menšinový kabinet, který ti pak třeba přihraje nějaké ty dotace, avšak vektor zahraniční politiky zůstane zachován.

Prezidentův argument, že musí při jmenování ministrů brát v potaz naše členství v EU nebo v NATO, je určitě pádný. I z hlediska ústavy, zejména znění prezidentského slibu: „Slibuji, že budu zachovávat Ústavu [ČR] a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj úřad budu zastávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.“ A mezinárodní smlouvy tvoří součást našeho právního řádu. Ale, na druhou stranu, naznačená argumentace rozhodně není neprůstřelná. Proč bránit lidu, aby vyjádřil přímo v referendu, co považuje za svůj zájem?

Hrozba pádu do chaosu

Leč, kdo by na hlavu státu popřípadě vystřelil? Ústavní žalobu proti prezidentovi podává Senát třípětinovou většinou přítomných, a navíc k tomu potřebuje souhlas Poslanecké sněmovny, tří pětin všech jejích členů. Ve výše nastíněném hypotetickém scénáři by tedy prezident, především díky Senátu a jeho současnému složení, ztrátu úřadu patrně neriskoval.

Avšak hrozilo by plno jiných věcí. Pád České republiky do chaosu, navíc v době mohutných mezinárodních turbulencí, politických, ekonomických i vojenských. A též další oslabení důvěry značné části veřejnosti v politiku či v demokracii, poněvadž by si prezidentovo jednání snadno vysvětlila jako pokus o popření vlastní demokratické vůle.

Petr Pavel se tudíž na podzim může projevit jako mistrný hráč, ale i jako nešikovný učeň čaroděje z Vysočiny, jemuž jeho džin uteče z lahve a jen prohloubí všeobecnou zkázu.