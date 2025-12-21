Prezident: notář, či diktátor? Před odborníky na ústavní právo stojí dva velké úkoly

Letošní povolební ustavování nové vlády bylo z hlediska ústavně politického mimořádně zajímavé. Přejdeme-li rovnou k věci, prezident republiky ukázal, jakou sílu může mít jeho úřad a jaký vliv mu umožňuje uplatňovat ústava.
Připomeňme krátce, co ústava o jmenování vlády po volbách do Poslanecké sněmovny stanoví. Prezident republiky jmenuje předsedu vlády a na jeho návrh další členy vlády. Vláda nejpozději 30 dnů po svém jmenování musí požádat Poslaneckou sněmovnu o vyslovení důvěry. Pokud důvěru nezíská, procedura se zopakuje. Pokud ani druhá vláda důvěru nezíská, jmenuje prezident premiéra dle návrhu předsedy Poslanecké sněmovny. Dodejme, že končící vláda podává demisi po skončení ustavující schůze nové Poslanecké sněmovny. Tento moment je důležitý, protože v průběhu ustavování vrcholných funkcionářů každý včetně prezidenta republiky vidí, zda existuje sněmovní většina.
Ústavodárce vycházel z racionálního chování všech vrcholných aktérů těchto procesů. Tedy že prezident sněmovní většinu bude respektovat a nebude jmenovat vládu, která by neměla šanci důvěru získat. Protože ale tvůrcům ústavy bylo zřejmé, že povolební situace mohou být různé, nesvázali celý proces ani lhůtami, ani jinými přesnějšími pokyny vymezujícími okruh osob, z nichž může být premiér vybrán. To dává prezidentu republiky prostor pro vyjednávání, je-li to třeba.
Zatím to nikdy nutné nebylo, vládní sestavy v Poslanecké sněmovně vznikaly po volbách vždy rychle, bez potřeby asistence hlavy státu. To ale našim prezidentům nebránilo v tom, aby prostor pro sebe v celém procesu rozšiřovali – a to čím dál tím více.
Hradní napínání ústavy
Už jen institut tzv. pověřování vyjednáváním o sestavení vlády ústava vůbec nezná. Poprvé ho využil Václav Havel v roce 1996 a po něm všichni další prezidenti. Protože vytváří prostor pro jednání s kandidáty na ministry, ale také stanovení různých podmínek. Nakonec vede k vcelku neblahé kuriozitě v podobě souběžné existence dvou předsedů vlád. Přitom nic nebrání tomu, aby prezident, chce-li, konzultoval se všemi kandidáty na ministry a poté odvolal končící vládu a okamžitě jmenoval celou nastupující vládu. Ale to by prostor a vliv prezidenta umenšilo.
V onom ústavou neregulovaném prostoru je nakonec i místo na stanovení nejrůznějších podmínek pro kandidáty na členy vlády a tím i pro budoucího premiéra. Což opět znamená posílení prezidenta a vliv na složení vlády a její agendu. Umožňuje totiž, aby nakonec některý jasný adept na ministra jmenován vůbec nebyl. Budoucí premiéři v zájmu jmenování vlády tváří v tvář dalším průtahům raději na některé kandidáty rezignují.
To se letos stalo Filipu Turkovi. Ministrem se zatím nestal nikoliv proto, že by prezident odmítl jeho jmenování, ale proto, že ho nastupující premiér ani nenavrhl. Je takový postup v souladu s ústavou? Samozřejmě ano, protože ta vůbec politickou stránku jednání nereguluje. Ale není v souladu s často opakovaným principem parlamentní formy vlády. V něm hlava státu nemá politický vliv na exekutivu vůbec mít. Turek se totiž zatím nestal členem vlády nikoliv z právních, ale z morálních či společenských důvodů. Žádná právní překážka jeho jmenování neexistuje.
A toto je teď jeden z úkolů pro ústavní právníky a politology – ujasnit si, zda náš ústavní systém je parlamentní, anebo není. Je to také určitý závazek vůči veřejnosti, protože není možné stále opakovat, že máme parlamentní formu vlády s prezidentem slabým, ale současně připouštět jeho přímé politické zásahy do složení vlády.
Posun v právním výkladu
Ustavování nové vlády po volbách přineslo ale významný posun v právním výkladu naší ústavy. Všichni médii oslovení odborníci na ústavní právo se shodli na tom, že prezident republiky není povinen, ba dokonce nesmí provést takový jmenovací úkon, který by měl za následek porušení zákona. Takto jasně veřejně vyjádřená shoda doposud neexistovala. To je v pořádku, ale má to svou cenu. Jestliže totiž prezident nesmí připustit porušení práva jmenováním člena vlády, potom to také znamená, že je povinen zajistit, aby protiprávní stav vzniklý až po jmenování byl odstraněn.
Konkrétněji: jestliže by kandidát na ministra byl například členem mafie nebo agentem cizí zpravodajské služby, neměl by být přirozeně jmenován. Pokud by se ale teprve po jmenování ukázalo, že takto zásadně porušuje právo České republiky, potom je jen logické, že nevyřeší-li situaci sám ministr nebo předseda vlády, musí konat v konečné instanci sám prezident. Tedy že hlava státu má právo odvolat člena vlády i bez návrhu premiéra.
Česká ústava takovou obecnou pravomoc prezidentovi republiky výslovně dává. Odborníci na ústavní právo se této variantě v různých komentářích zatím brání. Ta přitom ale jasně odpovídá právní logice. Jestliže prezident republiky může odmítnout návrh na jmenování člena vlády, protože by vedl k protiprávnosti, potom přirozeně musí protiprávnost sám odstranit, jestliže vznikne a ostatní aktéři budou nečinní.
To je druhý velký úkol pro všechny odborníky na ústavní právo: ujasnit si tuto záležitost, odkrytou všeobecně přijatým jasným vyjádřením, že prezident je strážcem zákonnosti.