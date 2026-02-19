Jak Pavel krouží kolem opětovné kandidatury a Turek se znovu ukázal jako zpovykané děcko

Po prvním roce ve funkci přitom Pavel při debatě ve Stříbře prohlásil, že „jeden pětiletý mandát, když ho člověk dělá naplno, je až dost“ s tím, že by se v nejvyšších funkcích měla objevovat vždy čerstvá krev. Už o pár dní později jeho „přítel po boku“ Petr Kolář vysvětlil, že „pokud ho (Pavla) bude vlast potřebovat a on bude mít pocit, že může být i nadále prospěšný, ještě svůj názor přehodnotí“. No, a už za dalších pár dní bylo přehodnoceno.
Teď už Pavlovy myšlenkové pochody nejsou v rovině, jestli bude, či nebude kandidovat, ale spíše: je to sice hrůza, ale když o mě společnost tak stojí, tak se tedy, já chudák, obětuji. Považte sami.
„Vnitřně bych nechtěl. Nevnímám to jako osobní ambici, ale jako službu,“ odpověděl prezident v úterý na dotaz žáků základní školy v pražských Letňanech ohledně kandidatury.
Spasitel z Hradu se do kandidatury nehrne, navzdory plným náměstím
„Nemůžete jen tak chodit po ulici. Jako člověk, který si cení svého soukromí, bych rád vedl život, jaký jsem vedl dříve, ale dnes mi z něj zbyly jen fragmenty. Na druhou stranu jsem do toho opravdu šel s úmyslem sloužit, a pokud o to bude i nadále zájem a moje zdraví to dovolí, samozřejmě to vážně zvážím,“ dodal Pavel s tím, že pokud by byla velká poptávka, nepovažoval by za spravedlivé odmítnout s odůvodněním, že chce žít svůj vlastní život.
Ještě z trochu jiného úhlu pohledu na to šla hlava státu při debatě Deníku.cz v pražské Kulturní stanici Galaxie. „Nešel jsem do toho, abych naplnil nějakou svoji ambici. Nestál jsem ani o tu pozornost, ani prestiž, ani o ty peníze, které jsou s tím spojené. Ve svém životě jsem v tom, co jsem dělal, dosáhl mnohem víc, než jsem si představoval,“ sdělil Pavel publiku.
„Kdybych to měl hodnotit čistě sobecky, radši bych měl zpátky svůj obyčejný život a věnoval se těm vnoučatům, ale zároveň bych to cítil jako trochu podvod i trochu zradu na všech těch, kteří mi věří a kteří s tím spojují to, že se naše země nebude ubírat směrem, který by si nepřáli. A to mě zavazuje mnohem víc, než jsem si myslel,“ dodal.
Miky jako Andy. Oba mění názory jako ponožky, ale jen jeden přijímá odpovědnost
● S dalšími projevy veřejně deklarované poptávky si dal naspěch spolek Milion chvilek pro demokracii. Ještě před časem „milionáři“ tvrdili, že uspořádají demonstraci na Letné, jen pokud seženou milion podpisů pod petici Stojíme za prezidentem.
Aktuálně jich sice mají méně než 800 tisíc (a to se mezi nimi ještě opakují signatáři typu „Adolf Hitler – výtvarník“), ale demonstrace beztak bude. Už v březnu. Prý je „načase ukázat naši kolektivní občanskou sílu“ a také „čas ukázat politikům a těm, kdo o naší síle pochybují, že v místnosti je LEV“. Uáááááá!
● Čestný prezident Motoristů a vládní protektor pro Green Deal Filip Turek se opět ukázal jako zpovykané, nevycválané děcko. To když ještě před oznámením jména nového ministra životního prostředí Igora Červeného pronesl, že ten bude dělat, co mu na očích uvidí. Zcela zbytečným výrokem jen dal oponentům do rukou klacek na Červeného a další argument těm, kteří si o Turkovi myslí, že je nabubřelý hlupák.
Bude dělat, co mi na očích vidí, řekl Turek. Oznámí nového kandidáta na ministra
Což nic nemění na tom, že jejich protivníkům je vlastně úplně fuk, kdo bude na ministerstvu sedět a co hodlá dělat. „Jakýkoli kandidát, jakýkoli nominant strany Motoristé sobě v roli ministra životního prostředí je nevhodný,“ shrnula to poslankyně za Zelené a Piráty Gabriela Svárovská. „Ta strana neměla žádný program pro životní prostředí a žádný nepředstavila v předvolební kampani, kromě nějakých destruktivních návrhů,“ dodala. No jo, jenže i díky tomu Motoristé v nedávných volbách uspěli…