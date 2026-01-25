Chybná strategie Petra Pavla a jeho okolí ke znovuzvolení je šancí pro vládní strany

Prezidentský úřad logicky zachutná. Přesvědčit sám sebe či nechat se přesvědčit zástupnými důvody, aby velké jízdě nebyl konec, je jednoduché. Ostatně, považme. Oslovují člověka „pane prezidente“, má neustálý přístup do médií, na konto daňových poplatníků jízdy po České republice i zahraničí, super plat, sto tisíc manželce za to, že je manželka (žádná předchozí manželka prezidenta extra apanáž nepotřebovala, nežádala a nechtěla). Ochranka, kupa poradců, dobrá adresa, bydlení zajištěno.
Potřeba bylo akorát vymlčet volební kampaň, protože argumentační kvalita ani kvantita nebyla a není výhoda Petra Pavla nejen v prezidentské kampani. Poslouchat poradce, zbavit se většiny srdcařů, kteří ho v kampani doprovázeli. Dodržovat vizáž určenou stylisty. Spojit se při prezidentském zrodu pupeční šňůrou s bývalou vládou. Získat podporu významné části médií podporujících minulou vládu, která se bez okolků oblékla do flanelu a ještě se drze tvářila jako etalony nezávislosti.
|
Pavel je favorit, kandidátů na prezidenta se přihlásí méně, míní politologové
A na závěr troška štěstíčka – na poslední chvíli si svou kandidaturu za hnutí ANO rozmyslel Martin Stropnický, politik, diplomat, ministr ve vládě ANO a herec, který měl enormní šanci na zvolení. A propos – i přesto následná kandidatura Andreje Babiše, kterého si většina lidí podle průzkumů přála ve výkonné funkci – tedy předsedy vlády, nakonec dopadla lépe, než se dalo čekat.
Obchodní cestující s letadly
Teď jsme v roce 2026 a situace se jeví následovně. Bývalá vláda šla od válu především kvůli své nekompetentnosti, tlaku na cenzuru a autocenzuru a porušení slibů. Respektive pětikoalice dělala vše, co slibovala, že dělat nebude a nedělala nic z toho, co slíbila, že dělat bude. Z toho důvodu se stávající opozici a dřívější vládě také přezdívalo všehoschopná.
Nová vláda Andreje Babiše zatím plní sliby – zlevnění cen elektřiny, předložení zákona o konci růstu odvodů živnostníků. Do zákonné podoby míří kupříkladu konec poplatků za veřejnoprávní média, zvýšení rodičovské, návrat hranice doby odchodu do penze v 65 letech. Ministerstvo financí se chce také podívat na zoubek bankám holícím klienty na poplatcích za spoření a slíbilo opět státní dluhopisy. Říkat si může kdo chce, co chce. Stejně tak je možné myslet, a dokonce i neříkat nebo si nemyslet nic.
|
Prezident před armádním tuzexem: Alky, alky, nechcete někdo alky? Po pěti!
V zahraniční politice došlo k obratu. Čech zadržovaný ve Venezuele je doma. Opozice, zvyklá na hysterické hurá akce z dřívějška (viz například rakety v Polsku), požadovala drsná slova vůči USA kvůli Grónsku (určitě se ve Washingtonu hroutí ze společného dopisu Pirátů, ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN), aby se nakonec ukázalo, že konstatování faktu ústy Andreje Babiše za celou vládu ve smyslu „Grónsko je součástí Dánska a musí se jednat“ vyústilo v předpokládané – jednalo se a gesta opozice vyšla jen za pár hodin vniveč.
Hra Petra Pavla na obchodního cestujícího s letadly a následné nařknutí vlády ze sobeckosti nevyšla podle hradních představ, neboť i bývalá vláda došla k názoru, že letadla L-159 jsou potřeba doma. Petr Pavel se pokusil nové vládě znepříjemnit život před volbami i po volbách. Opakoval si své o hlídání demokracie, institucích demokracie apod. Ve výsledku ale zatím občané vidí, že se sliby plní.
Vadí, co dosud nevadilo
Pokud dojde k situaci, že se vládě bude dařit v souladu se sliby zlepšovat situaci doma, co zbyde? Podle průzkumů Petra Pavla volila i řada podporovatelů stávající vlády. U Motoristů sobě dokonce i většinově. A koho si nejvíce naštval? Motoristy.
|
Motoristé si šprajc Petra Pavla nechtějí nechat líbit. A sporem o letadla to teprve začíná
A co přidal Petr Pavel ke slovům o opětovné kandidatuře? „Když byl premiér v opozici, odpovídalo se mi na to snadněji. Ale nic se nezměnilo. Při představě, že by celé vedení země bylo v rukou ANO, rozhodl jsem se, že udělám něco, aby to tak nebylo. Aby byla ve státě protiváha. Neříkám, že hnutí ANO je pro naši zemi neštěstím, to ať si vyhodnotí každý sám, ale aby byly protiváhy. Aby nebyla jednobarevná vláda, prezident, parlament a tím pádem řada institucí. Vede to minimálně k pokušení moc zneužít.“
Je zajímavé, že to Petru Pavlovi nevadilo u vlády minulé, která měla Senát, Poslaneckou sněmovnu, Pražský hrad a nakonec i Ústavní soud (Pavel jmenoval, vládní většina kandidáty schválila). Je to podobné, jako když mnoha jeho podporovatelům vadí, co někde před patnácti lety údajně psal kdo na sociální sítě. Ovšem proměnu soudruha Pavla v pana Pavla bylo možné odpracovat. Když vadilo, jak se při jmenování ministrů chovali předchozí prezidenti, u Pavla to najednou nevadí.
Podtrženo, sečteno, Petr Pavel a jeho poradci dělají vše pro to, aby se strany vlády dobře připravily a případně podpořily společného kandidáta, a ještě mohly varovat nejen před dvojími metry, ale také před návratem neoblíbené vlády. Strategie Petra Pavla a jeho okolí dělat další mocenské centrum je chybná, protože ve volbách volila většina jiné, než kteří Petra Pavla na Pražský hrad dostali. A danou aktuální většinu se snaží na Hradě naštvat, jak jen mohou.