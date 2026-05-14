Možná Pavlova žaloba štěpí voliče, spojuje je však populismus a účelové vidění problémů

Takové ostré ohraničení obou táborů ukazuje, nakolik na problém nahlížíme politicky a nikoli věcně. Volič opozice si slibuje, že Ústavní soud mu dodá verdikt, na základě kterého bude moci prohlašovat, že Babiš je zlo. Vládní voliči se naopak obávají toho, že by mohl konstituční tribunál říci, že vláda nemůže úplně omezovat prezidenta.
Je škoda, že podobný průzkum si nikdo nezadal, když se mluvilo o tom, že kompetenční žalobu má podat Andrej Babiš, když byl ve sporu s prezidentem Pavlem o jmenování Filipa Turka ministrem. Průzkum by asi nedopadl tak vyhroceně, protože majoritní části voličstva se pan Turek zdá nevhodný pro jakoukoli veřejnou funkci a hlavně Andrej Babiš možnost podání kompetenční žaloby opakovaně odmítl. Nicméně rozpolcenost populace podle politického klíče na „my“ a „oni“ by patrně potvrdil.
Průzkum mimoděk též ukazuje, nakolik Petru Pavlovi momentální vojna s vládou komplikuje znovuzvolení, tábor, který stojí „proti“ prezidentovi, je téměř stejně velký jako ten, který žalobu podporuje. Připomeňme si, že pro znovuzvolení potřebuje Petr Pavel přesvědčit část voličů nynější vlády a k tomu mu podobné štěpící spory nepomohou. Ale tyhle úvahy jsou zatím předčasné, protože ani mlhavě neznáme Pavlovy protikandidáty.
Pošetilost elit
Je to vlastně legrační, ale pětina respondentů, která „neví“, zda má Petr Pavel žalobu podávat, se jeví jako ta nejracionálnější. Proč? Inu proto, že nevíme, jak by se prezident soudců ptal. A když už by se zeptal, nedostal by odpověď v podobě univerzálních pravidel, či jednoznačného návodu, obojí Ústavní soud nemůže poskytnout.
Momentální spor by se žalobou ex post vyřešil a prezident by pak jezdil, případně nejezdil, na všechny summity NATO. Ale v případě nějakých jiných konstelací bychom mohli zůstat nerozsouzeni. Ba co hůř, po změně aktérů na pozicích ve vládě a na Hradě by mohl dostat verdikt z Brna nečekané rozměry.
Vlastně se dá říci, že tenhle dílčí průzkum dokladuje, nakolik většinová populace propadla populismu, tedy vidění světa prosazující řešení, které se momentálně hodí a o kterém nepřemýšlí v dlouhodobější perspektivě. Jde nám téměř výhradně o momentální zisk. Jedni mají potřebu ponížit prezidenta, druzí premiéra.
V této pošetilosti občanům jsou vzorem odborníci, zástupci elit. Zejména ti, kteří, byl-li „na tapetě“ Miloš Zeman, vykřikovali cosi o ohýbání ústavy a nepřijatelném uzurpování moci, avšak v téměř totožné situaci hájili Petra Pavla a jeho kroky jako legitimní. A pokud jsou za kašpárky věhlasní právníci ověšení mnoha tituly a funkcemi v závěsu s politology a novináři, proč by neměla být podobně zmatená a omezeně uvažující i široká veřejnost. Populismus není doménou jen jedné či dvou stran.