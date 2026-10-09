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Prezident je nahý, ale má přilbu. Proč Pavlovi příznivci tak těžko snášejí jeho volební přešlap

Martin Zvěřina
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Prezident Petr Pavel je velký motoristický nadšenec a příznivec nejen aut, ale...

Prezident Petr Pavel je velký motoristický nadšenec a příznivec nejen aut, ale především motocyklů. | foto: Jan Altnerpro iDNES.cz

Prezident Petr Pavel na dovolené ve Španělsku
Prezident Petr Pavel na dovolené ve Španělsku
Prezident Petr Pavel na dovolené ve Španělsku
Prezident Petr Pavel na dovolené ve Španělsku
11 fotografií
Mnohé překvapilo, s jakou intenzitou reagovali příznivci Petra Pavla na jeho avizovanou nepřítomnost u komunálních voleb v Černoučku. Kritika z jejich strany byla mnohem intenzivnější než ze strany odpůrců. Proč? Protože bezhlavě zamilovaní bolestně prožívají zklamání ze svého idolu.

Císař je nahý, i tak lze číst informaci o tom, že „morální maják“, „náš hrdina“ Petr Pavel dal přednost výletu na motorce s partou kamarádů před účastí v komunálních volbách. Korunu tomu nasadila paní manželka, která prezidenta hodně neobratně bránila a tím vyvolala dojem, že první pár je uražen pouze skutečností, že si prezidentovo počínání někdo dovolil kritizovat.

Je podle vás v pořádku, že Petr Pavel místo komunálních voleb odjel na motorkářskou dovolenou?

celkem hlasů: 3

Je samozřejmé, že když někoho vychvalujete do nebes a on udělá botu, zklamání je veliké. V případě Petra Pavla je o to větší, oč častěji si do něj promítali jeho příznivci své představy a fantazie. Milion chvilek pro demokracii by asi dnes nesvolal demonstraci na Staroměstské náměstí, aby dal najevo, že stojí za svým prezidentem i v Africe. Je to těžké, když „zachránce demokracie“ nejraději drandí na mašině.

Zpochybnění opoziční víry

Přitom Petr Pavel je v tom částečně nevinně. O roli vůdce opozice nikdy nestál a jeho výroky nikdy nebyly tak radikální jako výroky opozičních lídrů, ale právě proto se do role opozičního idolu dostal.

Do omrzení opakované floskule o obraně demokracie, které jsou vlastně jediným opozičním programem, pro většinu voličů nejsou dostačující pro to, aby někoho z proponentů tohoto „programu“ měli za lídra. Vedle téhle opozice vypadal Petr Pavel jako střízlivý státník, voják, který umí zachovat chladnou hlavu. Vždyť se snaží vyjít s vládou a zároveň si nenechá všechno líbit. I jeho spor s Petrem Macinkou se z prezidentovy strany odehrál výhradně v rámci slušnosti, i když ne věcnosti, ale to je jiná píseň.

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Stále se ozývají nadějeplné výroky na téma, jak to prezident napraví a na poslední chvíli přiletí a odvolí. Opravdu to může napravit? Vždyť je zřejmé, že před povinností u „nejdůležitějších voleb“ (hodnocení PP) dal vědomě přednost výletu.

Je více než jasné, že existenční zápas o demokracii prezident vážně nebere, že to musí vnímat jako opoziční slovní pyrotechniku či bezobsažné fráze. Jinak by si přeci nedovolil odcestovat na výlet.

A to je největší Pavlův hřích, blasfémie, zpochybnil základní článek opoziční víry, že žijeme v nejohroženější demokracii a jsme jen krůček od katastrofy. I kdyby se Petr Pavel vrátil, mnoho toho nenapraví.

Svým rozhodnutím dal na jednu misku vah „záchranu demokracie“ a na druhou dětinskou machistickou zábavu spojenou s kultem chlapáckého přátelství. Viděno očima opozičníka, je to katastrofa. V očích zbytku světa je to jasná politická chyba, ale nebíčko nikomu na hlavu nespadne.

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Kdyby alespoň prezident odjel zachraňovat tučňáky, nebo deštné pralesy, dalo by se mluvit o ušlechtilých úmyslech. Ale takhle i ta nevinná motorkářská vášeň vypadá neblaze.

Pád hrdiny

Prezidenta příhoda nemůže fatálně poškodit, svou funkci vykonává dobře a při obhajobě mandátu nebude hrát „komunální nehoda“ hlavní roli.

Zajímavé bude, jak situaci vyhodnotí „zhrzení milenci a milenky“, zda vystřízliví a podívají se na věc z odstupu, nebo si začnou hledat nějakého náhradního hrdinu bez bázně a hany, aby si jej mohli idealizovat a vidět v něm někoho, kdo je v pravý čas zachrání.

Každopádně nám Petr Pavel ukázal, že po skončení jeho mandátu budeme muset jeho odkaz nějak zvýraznit. Úplně plané jsou úvahy o nějakých institutech či knihovnách Petra Pavla, bude třeba vybudovat nějakou důstojnou První garáž Petra Pavla.

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