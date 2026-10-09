Nyní se postaral o příběh pro revoluční čítanku prezident Petr Pavel. To, co začalo jako plánovací kiks, který mu znemožnil volit, skončilo jako hrdinský epos. No nekupte to.
|
Pavel se po kritice vrátil z Afriky a odvolil. Prezident by měl jít příkladem, uznal
Nejprve to vypadá jako ztracená věc. Obecní volby začínají, vše běží i ve vsi Černouček, jen prezident, tamní volič, je na dovolené v Maroku. Nedá příklad občanům. Dá naopak munici svým odpůrcům, dokonce i vlastním voličům, které jeho ležérnost zklamala. I když sám uzná, že to byl plánovací kiks, nejde s tím hnout.
A teď střih. Je pár minut po zahájení voleb, před obecní úřad v Černoučku doráží auto, z něj vystupuje prezident, rázným krokem zamíří dovnitř a odvolí. Vše zachráněno. Nikdo nemůže říkat, že „první mezi rovnými“ nejde občanům příkladem a nevolí. Konec dobrý, vše dobré. Tak má vypadat příběh do revoluční čítanky.
Jistě, tomu příběhu se teď podřizuje vše. To, jak prezident zpočátku nad svou volební účastí zlomil hůl. I to, jak nyní říká, že ho ta situace celou dobu trápila. Podřizuje se mu i dramatizace. Kdo viděl záběry kamer z Černoučku, musí uznat, že cit pro drama Petru Pavlovi nechybí.
|
Environmentální tragédie, ať ukáže faktury. Turek tepe prezidenta za tryskáč
Někdo by mohl říci, že cit pro drama bývá prezidentům vlastní. Alespoň od Václava Havla, jenž měl cit pro absurdní drama v DNA. Petr Pavel nemá blízko k dramatu absurdnímu, spíše k dramatu režírovanému podle plánů či rozkazů. K tomu, které má sám ve své DNA.
Kdyby to vzal opravdu řízně, mohl se inspirovat Jamesem Bondem. V Černoučku přistát na padáku, starostce dát květinu, odvolit a pak hned odletět pomocí raketových trysek na obleku. Ostatně když v Londýně v roce 2012 začínaly olympijské hry, ke scéně s Jamesem Bondem se propůjčila i důstojná panovnice Alžběta II.
|
Blesková volební otočka. Prezident Pavel odletěl tryskáčem do Casablanky
Bylo to pod heslem „pro Británii“. Uvidíme, jak budou hrdinský příběh do revoluční čítanky vnímat čeští voliči. Možná nad tím mávnou rukou. Hlavně ti mladší, již vyrůstající v éře IT a AI. Cesta na otočku z Maroka do Černoučku a zpět jim může přijít jako banalita.