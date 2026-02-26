Všechno nás tu štve, proto budujeme kult za znovuzvolení demokratického generála

Stejně tak můžeme tvrdit, že Petr Pavel by se dokázal vznášet tři metry nad zemí, kdyby chtěl, jenže se mu zrovna nechce. Petr Pavel chce především být znovu zvolen prezidentem a tomu podřídí své chování. Také proto se na veřejnost dostal videozáznam, na kterém se prezident „distancuje“ od Milionu chvilek pro demokracii. Na první pohled je to pro prezidenta Pavla velice výhodné, Chvilkaři budou ostře kampaňovat, on se bude tvářit, že to s ním nemá nic společného a stále opakovat, že je prezidentem sjednocujícím společnost, zatímco militanti budou na náměstích vyhrožovat Petru Macinkovi a dalším Motoristům ranou lopatou.
Hra na tatíčka prezidenta však není tak snadná a všichni nejsou naivní hejlové, kteří uvěří Petru Pavlovi každé drobné gesto. Pro všechny totiž není morálním majákem a mravním sloupem, pro mnohé je i figurkou, která hraje hru svého poradce, neporadce a zbrojařského lobbisty Koláře. A především pan Kolář potřebuje, aby byl Petr Pavel zvolen znovu.
Neutralita vůči vládě se nelíbí všem
Hry o distanci mezi Milionem chvilek a Hradem dočasně Petru Pavlovi dovolí se stále tvářit jako nadstranický prezident. Tedy teoreticky. Dojde-li například ke střetu o Českou televizi a třeba jen o to, jak se budou měnit poplatky, prezident to nemůže hrát na obě strany.
Zákulisní spolupráce s nátlakovou skupinou pana Mináře, která programově rozděluje společnost na demokraty a nedemokraty, je faktický protimluv k nadstranickosti. Nehledě k tomu, že se v téhle při již Petr Pavel postavil na jednu stranu sporu, a to na tu, pro kterou je možný jen jeden vývoj veřejnoprávní televize – neměnnost a nedotknutelnost. Vše ostatní je prý nedemokratické a tudíž od ďábla.
|
Petr Fiala, nesmiřitelný jezdec na think tanku apokalypsy. Uvěří mu teď mladí?
Omezení verbálních útoků na vládu je to nejmenší a zároveň i to jediné, co může prezident dělat. Jenže neutralita vůči vládě se nelíbí těm, kteří potřebují „bojovat za demokracii“, což se zatím projevilo především nenávistnými projevy vůči Motoristům. Co se bude skandovat na pražské Letné během prvního jarního dne? Submisivní Ať žije Pavel! stačit nebude.
Bude Mikuláš Minář požadovat odstranění některých členů vlády či dokonce její pád jako celku? Budou demonstrující chtít předčasné volby ani ne půl roku po těch řádných? A koho z opozičních politiků si pozvou na pódium? Po kom budou chtít, aby „to zařídil“? V demokracii to bez politiků nejde a navíc by se měly změny odehrát podle zákonů, v nich je ošetřeno vše, od výměny ministrů přes pád vlády až po předčasné volby.
Mikuláš Minář může svolávat demonstrace, kolikrát chce a proti komu chce, problém je v tom, že by jeho požadavky měly být alespoň trochu přiměřené situaci a přinejmenším elementárnímu respektu k výsledku voleb. Jinak svůj podnik může přejmenovat na Milion chvilek pro svévoli.